Nisan ara tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek MEB yeni takvimi duyurdu

Okullarda ara tatil heyecanı ne zaman heyecanı başladı. Öğrenci ve öğretmenlerin ara tatilinin bayram tatili ile birleştirileceği müjdesinin ardından Nisan ara tatilinin ne zaman başlayacağı da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. MEB takvimine göre- Nisan ara tatil ve bayram tatili kaç gün, ne zaman bitecek?

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Milyonlarca öğrenciye erken bayram yaşatacak haber MEB'ten geldi ve ara tatil uzadı. MEB 2023 yılı okul tatilleri takvimine göre 2. dönemin 2. ara tatili 17 Nisan-20 Nisan arasında yapılacak. Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da başlayacak. Hal böyle olunca ara tatil ile bayram tatili birleşecek.

2. ara tatil ne zaman?

2. dönemin ara tatili 17 Nisan pazartesi günü başlayacak ve 20 Nisan perşembe günü sona erecek. 21 Nisan cuma günü ise Ramazan bayramı tatili başlayacak. Yani ara tatil ile Ramazan bayramı tatili birleşecek. Haftasonu ile birlikte öğrenciler tam 9 gün ara tatil yapmış olacak.

2. ara tatilin ardından okullar 24 Nisan Pazartesi günü tekrar eğitim öğretime kaldığı yerden devam edecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ise MEB takvimine göre 16 Haziran cuma günü sona erecek.

Okullar ne zaman kapanacak?

Fakat ülkeyi yasa boğan, 11 ili yıkan büyük depremin ardından bazı illerde 2 hafta, bazı illerde de 4 hafta okullar tatil olmuş ve eğitime ara verilmişti. Şimdi öğrenci ve velilerin aklında okullar uzayacak mı sorusu geldi. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yok fakat Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in mayıs ayında bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor.