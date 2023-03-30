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Araç sahipleri dikkat: Bu gece yarısı zam geliyor! Benzin,motorin, LPG fiyatları ne kadar? 30 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri dikkat: Bu gece yarısı zam geliyor! Benzin,motorin, LPG fiyatları ne kadar? 30 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin,motorin, LPG fiyatlarının ne kadar olduğu milyonlarca araç sahibi tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Dolardaki artışın ardından akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bu gece itibaren geçerli olacak zam haberi sonrası internette benzin,motorin, LPG fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki benzin,motorin, LPG fiyatları ne kadar? İşte 30 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları ve zam haberinin detayları...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim yapılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine indirim haberleri gelirken doların ani artışı ile birlikte 19 TL'yi görmesi kötü haberi de beraberinde getirdi. Gece yarısından itibaren geçerli olacak zam pompaya da yansıyacak. Peki Benzin,motorin, LPG fiyatları ne kadar? 30 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları ve zam haberi ile ilgili detaylar haberimizde...

Araç sahipleri dikkat: Bu gece yarısı zam geliyor!

Akaryakıt fiyatları sürücüler tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Dolar kurunun 19 TL'yi aşmasının ardından akaryakıt fiyatları harektlendi. Sektör kaynaklarından gelen son dakika bilgisine göre, bu gece yarısından geçerli olacak LPG'ye 28 kuruşluk bir zam gelmesi bekleniyor. 

30 mart 2023 perşembe güncel akaryakıt fiyatları

Gelen son dakika zam haberinin ardından internette güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Araç sahipleri LGP'ye ne kadar zam geliyor diye araştırırken "Benzin,motorin, LPG fiyatları ne kadar?" diye sorgulamayı da ihmal etmiyor. Peki İzmir, İstanbul ve Ankara'da Benzin,motorin, LPG fiyatları ne kadar? İşte 30 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul benzin, motorin ve LGP fiyatları

*İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21.31 TL
*İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.42 TL
*İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.75 TL

*İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21.36 TL
*İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.48 TL
*İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11.75 TL

Ankara benzin, motorin ve LGP fiyatları

*Ankara'da benzin litre fiyatı 21.71 TL
*Ankara'da motorin litre fiyatı 20.84 TL
*Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İzmir benzin, motorin ve LGP fiyatları

*İzmir'de benzin litre fiyatı 21.68 TL
*İzmir'de motorin litre fiyatı 20.91 TL
*İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04TL

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