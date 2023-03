Fenerbahçe’nin stoperi Atilla Szalai'den Beşiktaş derbisi yorumu

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, Beşiktaş derbisine odaklandıklarını ve siyah-beyazlıları iyi analiz ettiklerini söyeleyerek, “Umuyorum ki derbiden 3 puanla ayrılacağız” dedi.

Abone ol

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Antrenmanın ardından sarı-lacivertlilerin Macar stoperi Attila Szalai, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Szalai, Beşiktaş derbisine odaklandıklarını ifade ederek, “Bana göre iyi yoldayız. Geçmişte zor diyebileceğimiz maçlar vardı ama önemli 3 puanlar elde ettiğimizi düşünüyorum. Milli ara öncesi Alanyaspor galibiyeti söz konusu. Bizim için değerli, önemli galibiyet oldu. Şimdi şüphesiz derbiye odaklanıyoruz. Umuyorum ki derbiden 3 puanla ayrılacağız” şeklinde konuştu.

“Sistem önemli ama futbolda her şey demek değil”

Futbolda sistemin her şey anlamına gelmediğinin altını çizen Attila Szalai, “Öncelikle bana göre sistem futbolda her şey anlamına gelmiyor. Bu noktada 3’lü mü, 4’lü mü oynayacağız, hoca karar veriyor. Bunlar temel konuşacağımız sistemlerdir. Bu maç içinde değişebilir. Ofansif ve defansif farklı varyasyonlar denersiniz. Rakibe yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Derbilerde çok başarılı olamadık ama pazar günü umuyorum bu değişecek. Avrupa’da da 3’lü çok iyi neticeler aldık. Güçlü örneklerini gördük. Sistem önemli ama futbolda her şey demek değildir” değerlendirmesini yaptı.

“Beşiktaş’ı iyi şekilde analiz ettik”

Derbi öncesi Beşiktaş’ın analizini yaptıklarını ve buna yönelik hazırlandıklarını aktaran Szalai, “Rakibin güçlü yanlarını biliyoruz. Ofansif noktada kaliteli isimlere sahip. Bunu Beşiktaş özelinde konuşmamak lazım. Türkiye’deki diğer takımlarda da kaliteli oyuncular mevcut. Neler yaptığımızı size açıklamayacağım. Rakibi iyi şekilde analiz ettik. O maç için de hazırlıklarımızı en iyi şekilde tamamlamış olacağız” cümlelerine yer verdi.

“Umuyorum ki sezon sonu hedefimize ulaşacağız”

Sarı-lacivertli forma ile istikrarlı performansına da değinen Macar oyuncu, “Her zaman en iyisini ortaya koymaya çalışan futbolcuyum. Allah'a şükür sakatlık problemi yaşamadım. Genel olarak vücuduma bakan bir futbolcuyum. Futbol adına geliştireceğim şeyler üzerine duran biriyim. Antrenman, besin ve aynı zamanda dinlenme bana göre bir futbolcu için çok önemli. Çok mutluyum çünkü Fenerbahçe ile çok maça çıktım. Sahada oldum. Bana göre en mutluluk verici şey sahada olmaktır. Futbolcu için çok önemli. Bunu gerçekleştirmek için güçlü efor ortaya koymak gerekiyor. Profesyonel anlamda elimden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyorum. Umuyorum ki sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağız” diye konuştu.

“Kim nerde oynarsa oynasın elinden geleni yapıyor”

Szalai, savunma örgüsünde kendisine eşlik eden takım arkadaşlarının sık sık değişmesinin problem oluşturmadığını dile getirerek, “Takımda çok fazla kaliteli oyuncu mevcut. Kaliteli oyuncu ile karakterli oyuncular mevcut. Ben de bu takımın parçası olduğum için mutlu hissediyorum. Defansta da kaliteli oyuncular var. Bana göre problem teşkil etmiyor. Kim, hangi mevkide oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyor. Futbolda adapte çok önemli. Yeni takım arkadaşlarınla güçlü iletişim yakalamak zorundasınız. Özellikle defansta iyi birliktelik yakalamak adına önemli. Genel olarak da takım olarak iyi olduğumuzu söyleyebilirim” açıklamalarında bulundu.

"Sıralamaya bakıyoruz ama en önemli şey alacağımız galibiyetlerimiz”

Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın yaşadığı puan kayıplarının kendilerine nasıl etki ettiği sorulması üzerine Attila Szalai, şu yanıtı verdi:

“Kendimize odaklanıyoruz. Elbette sıralamaya bakıyoruz ama en önemli şey kendi oyunumuz, maçlarımız ve alacağımız galibiyetlerimiz. Çünkü hedefimiz şampiyonluk. Kendimizi adayarak fedakarlıkla sonuca ulaşacağız.”

“Her maçı final olarak nitelendiriyoruz”

Ligin sonu yaklaşırken oynadıkları her maçı final olarak gördüklerine değinen başarılı savunmacı, “Bizim için hedef her maç 3 puan almak. Ligin sonu yaklaşıyor. Her maç bizler açısından ayrı önemli. Büyük hedeflere sahibiz. Her maçı final olarak nitelendiriyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Alacağımız galibiyetle taraftarı memnun etmek istiyoruz. Umuyorum ki galibiyetle ayrılan taraf olacağız” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş derbisinin kazanılması durumunda ekstra motive olacaklarını sözlerine ekleyen Szalai, “Tabii ki her galibiyet iyi motivasyon olur. İyi bir yoldayız. İyi çalışıyoruz. Tabii ki ekstra motivasyon katar. Kazanırsanız mutlu hissedersiniz umuyorum ki bu mutluluğu pazar günü yaşayacağız” dedi.

“Geliştirmemiz gerekenleri geliştirerek başarılar elde etmeye devam edeceğiz"

Takımının oynadığı ofansif oyundan takım arkadaşlarının da keyif aldığını aktaran Attila Szalai, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Takım olarak ofansif oynuyoruz. Bana göre bunu sahada izleyicilere gösteriyoruz. Çok fazla gol pozisyonuna giriyoruz. Ofansif olarak güçlü işler yapıyoruz. Hocamız defansif olarak geliştirmemiz gereken noktaların olduğunu söylüyor. Sürekli onlara odaklanıyoruz. Maçta zorluklar yaşayabiliyorsunuz ama başından bu yana takım olarak güçlü noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Sisteme, hocanın felsefesine çok daha aşinayız. Ofansif oyundan tüm takım arkadaşlarım keyif alıyor. Biz cesur bir mantalite ile sahaya çıkıyoruz. Geliştirmemiz gereken noktaları geliştirerek kazanmaya, başarılar elde etmeye devam edeceğiz.”