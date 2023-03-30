"Birlikte intihar edelim" diyen eşini öldüren koca: Onu öptüm, kanepede sızmışım

ISPARTA'da hemşire eşi Selver Bulut’u (49) tüfekle vurarak öldüren Mustafa Bulut (67) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Mustafa Bulut olay günü eşiyle alkol aldıklarını, bu sırada birlikte intihar etmeyi düşündüklerini belirterek, “112’yi arayıp eşimle intihar edeceğimizi söyledim. Kapattıktan 1-2 saniye sonra tüfeğin tetiğine bir kez bastım. Eşimin kafası parçalandı, onu öptüm, kanepede sızmışım” dedi.

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Olay 11 Aralık 2022 tarihinde Eğirdir İlçesinin Sekibağ Mahallesinde meydana geldi. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde görevli hemşire Selver Bulut, eşi Mustafa Bulut tarafından başından tüfekle vurularak öldürüldü. Katil zanlısı koca yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Bulut, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayın ardından hazırlanan iddianame Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Mustafa Bulut hakkında, “Kadına, eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede Mustafa Bulut’un ifadelerine de yer verildi.

Bulut, ifadesinde eşi Selver Bulut’la aralarında soğukluk olduğunu ve 2019 yılında kendisine boşanma davası açtığını, daha sonra aralarının düzeldiğini anlattı. Eşiyle tekrar birlikte yaşamaya başladıktan sonra 2021 yılının Aralık ayında oğullarının üniversiteden döndüğünü ve 3 kişilik aile olarak yaşamaya devam ederken, eşiyle aralarında 2019 yılındaki gibi yine soğukluk olduğundan bahsetti.

Eşiyle aralarındaki soğukluğun oğlu tarafından fark edildiğini öne süren Mustafa Bulut, eşi ve oğlu arasında geçimsizliğin başladığını, oğlu ile eşinin aralarında tartışma yaşandığını, bu durumdan dolayı polis karakolunda ifadelerinin alındığını belirtti.

21 Ekim 2022 tarihinde oğlunun kendisine eşi Selver Bulut ile ilgili bazı sözler söylediğini ileri süren Mustafa Bulut, oğlunun ‘Senin eşinin 4 kişiyle ilişkisi var’ dediğini, kendisinin de ‘Benim eşimdir seni alakadar etmez’ dediğini anlattı. Eşinin telefonuna bir program yüklediğini söyleyen Mustafa Bulut, program sayesinde eşinin telefonundaki mesajları ve nereye gittiğini görebildiğini ileri sürdü. Bulut, “15-20 gün eşimi bu şekilde takip ettim, bu durumu da kendisine gösterdim. Eşim mesajları görünce donup kaldı. Mesajlarda eşimin 4 erkekle görüştüğüne dair uygunsuz mesajlar vardı. Ben de kendisine madem böyle yapacaktın neden boşanmadık diye sordum. Daha sonra eşimi babasının evine götürüp bıraktım. Kendisi bana özür mesajları attı. Ben de kendisine bu yükün altından kalkamayacağımı, mezar taşımı yaptırdığımı ve intihar edeceğimi söyledim. Eşim de bu olayları unutalım, Eğirdir’den gidelim, hayatımıza devam edelim diyerek benden özür diledi” diye konuştu.

Olay günü eşiyle alkol alıp balık yediklerini anlatan Mustafa Bulut, birlikte alkol kullanırken konunun ihanet ve aldatmaya geldiğini, tartışmanın büyüdüğünü, eşine mezar taşını yaptırdığını söyleyerek intihar edeceğini, eşinin de ‘Birlikte intihar edelim’ dediğini öne sürdü.

Bulut, olayda kullanılan tüfeğin kanepenin altında olduğunu belirterek, 1-2 saat önce masanın üstüne çıkardığı tüfekle eşine ‘Al bana sık’ dediğini ileri sürdü. Mustafa Bulut, “Eşim o zaman birlikte intihar edelim’ dedi. Bu esprilerimiz ciddiyete dönüştü. Bu esnada eşim kanepede sırt üstü yatıyordu. Eşim bana ciddi olduğunu söyledi ve ‘beraber intihar edelim’ dedi. Ben de ciddiysen 112’yi arıyorum dedim ve 112’yi arayarak eşimle intihar edeceğimizi söyledim. Telefonu kapattıktan 1-2 saniye sonra tüfeğin tetiğine bir kez bastım. Eşimle aramda 0.5-1 metre mesafe vardı” ifadelerinde bulundu.

Tüfek ateş aldıktan sonra eşinin kafasının parçalandığını belirten Mustafa Bulut, eşini çok sevdiğini, ağlamaya başladığını ve daha sonra eşini öptüğünü, bu sırada kendisinin de intihar etmeyi düşünürken kanepede sızdığını ifade etti. Bulut, bir süre sonra polislerin gelerek kendisini ve elindeki tüfeği aldığını söyledi.