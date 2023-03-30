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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için flaş karar! Siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için flaş karar! Siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak

Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma için flaş bir karar verildi. İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe - Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağını açıkladı.

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İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe - Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Dördüncü hakem ise Kadir Sağlam olacak.

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