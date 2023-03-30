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Muharrem İnce'nin mal varlığı ortaya çıktı! Ev, arsa, villa, BMW, Mercedes, silah...

Muharrem İnce'nin mal varlığı ortaya çıktı! Ev, arsa, villa, BMW, Mercedes, silah...

Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin malvarlığı ortaya çıktı. İnce ve eşi Ülkü İnce'nim malvarlıkları listesi yayınlandı... İşte İnce Ailesinin malvarlığı listesi...

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Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere hazırlanırken Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. Seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce yarışacak. 2018'de CHP'nin adayı olarak yarışan İnce, bu defa Memleket Partisi Genel Başkanı olarak seçimlerde yarışacak.

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte adayların mal varlığı merak konusu oldu. Muharrem İnce'nin YSK'ya sunmaya hazırlandığı mal varlığı ortaya çıktı. Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce ile birlikte sahip oldukları kalem kalem mal varlıkları şöyle:

İşte İnce'nin malvarlığı listesi

-Yalova'da 600 bin lira değerinde arsa
-1 milyon 200 bin lira değerinde iki tarla  
-750 bin lira değerinde mesken
-Bir buçuk milyon lira değerinde arsa-villa

Babadan kalan hissiler

-Çankaya'da 1 milyon 800 bin liralık konut
-Bodrum'da bir buçuk milyon liralık villa
-Bir adet 2016 model BMW, bir adet 2015 model Mercedes otomobil
-3 tabanca, 1 tüfek

Bankadaki paralar...

-1 milyon lira
-50 bin dolar
-50 bin euro
-225 gram altın

Muharrem İnce'nin borcu yok

Muharrem İnce'nin mal varlığında herhangi bir borç bulunmuyor. Daha önceki mal varlığı bildirimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2 milyon lira, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 200 bin lira borcu olduğu açıklanmıştı.

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