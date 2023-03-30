Ülkü İnce kimdir, kaç yaşında Muharrem İnce'nin eşi ne iş yapıyor?

100 bin imzayı tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ben de varım diyen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin hayatı merak edildi. 58 yaşında olan Muharrem İnce'nin 40 yıllık öğretmen eşi Ülkü İnce ise en çok araştırılanlardan oldu. Muharrem İnce ile üniversitede tanışıp evlenen Ülkü İnce kimdir, kaç yaşında?

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14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ederken 100 bin imzayı tamamlayarak cumhurbaşkanı adayı olan isimlerden biri de 'siyasetin sempatik yüzü' Muharrem İnce oldu. Otobüsteki kendine has dansı ile kısa sürede viral olan ve bir akım haline gelen Muharrem İnce aslen Yalovalı ve 58 yaşında. Salih Arda İnce adında bir oğlu olan Muharrem İnce 1983 yılından beri eşi Ülkü İnce ile evli.

Salih Arda adında bir oğlu ve İdil Göknil adında bir gelini olan Muharrem İnce 40 yıldır öğretmen eşi Ülkü İnce ile aynı yastığa baş koyuyor. Eşinden hep övgüyle bahseden Ülkü İnce geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda eşini şöyle anlatmıştı...

Ülkü Hanım, geçtiğimiz yıllarda Cumhuriyet'e verdiği röportajda eşi Muharrem İnce'yi "İnce, kahvaltı hazırlamayı çok seven" biri olarak anlatmış.

Hem günlük yaşantısında hem de siyasi yaşantısında her daim eşinin arkasında olan Ülkü Hanım, Muharrem İnce'yi övgü dolu sözlerle anlatıyor.

'Çok şakacıdır! Esprilidir.'

Gülen ve güldüren bir insandır. Hakikaten çok sevecendir. Sabırlıdır. Ama haksızlığa hiç tahammülü yoktur. Kendisinin haklı olduğu bir konuda kavgadan kaçtığını da hiç görmedim. Sonuna kadar mücadele eder. Bu konuda çok inatçıdır. En önemli özelliklerinden biri de sözünün eridir. Verdiği sözü mutlaka yerine getirir.'

Çiftimiz, geçtiğimiz yıllarda oğulları Arda İnce'yi evlendirmişti.