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Flaş kararlar için gözler YSK'da! İtirazlar peş peşe gelmişti

Flaş kararlar için gözler YSK'da! İtirazlar peş peşe gelmişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) iki gün içinde önemli konuları karara bağlayacak. Kurulun ele alacağı konuların başında cumhurbaşkanı adaylarına itiraz var. Kurulun, seçim takvimine göre bugün kararını vermesi gerekiyor. Yarın da cumhurbaşkanı kesin aday listelerini Resmi Gazete'de yayımlaması gerekiyor.

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YSK, seçim takvimine göre önemli kararları ele alacak. Kurula bugüne değin sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda itiraz yapıldı. 

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına adaylığına İYİ Parti, DEVA Partisi ve Memleket Partisi de itiraz etti. NTV'de yer alan habere göre YSK'ya itiraz dilekçelerini veren partiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptığını ileri sürerek, aday olmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti.

Kurula verilen dilekçelerde, “28 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan geçici aday listesinde yer alan sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı geçici adayları listesinden çıkartılması” talep edildi. 

AK Parti'den açıklama

İtiraz eden partilerin bu iddialarına karşılık AK Parti Erdoğan'ın adaylığının anayasaya aykırı olmadığını açıkladı. 

YSK itirazları karara bağlayacak

YSK, partilerin itirazlarını bugün karara bağlayacak, ardından kesin listeler Resmi Gazete'de yayımlanacak.  Kurulun seçim takvimine göre de yarın da cumhurbaşkanlığı seçim propaganda dönemi başlayacak. 

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