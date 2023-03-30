Fatih Erbakan kiminle evli eşi Beyza Molu kimdir, ne iş yapıyor?

Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan Cumhur İttifakına katılacağını ve Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından Fatih Erbakan'ın hayatı yeniden merak konusu oldu. 44 yaşında olan Fatih Erbakan aslen Ankaralı. 2003 yılında evlenen Fatih Erbakan'ın eşi Beyza Molu kimdir?

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14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 aydan az bir zaman kala siyaset kulisleri de çok hareketli. Son olarak Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı saflarına katılması ile seçim yarışı iyice kızıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirten Fatih Erbakan'ın hayatı da merak konusu oldu. 44 yaşında olan Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan sayesinde siyasete çok genç yaşlarda atıldı. Necmettin Erbakan'ın 3. cocuğu olan Fatih Erbakan aslen Ankaralı ve 2003 yılından beri eşi Beyza Molu ile evli. Peki kimdir Fatih Erbakan'ın eşi Beyza Molu, kaç yaşında ne ne iş yapıyor?

Fatih Erbakan ile 2003 yılında evlenen Beyza Molu Erbakan hakkında internette bir bilgi bulunmuyor. İkiz kız çocuğu annesi olan Beyza Molu Necmettin Erbakan'ın tek gelini.

Fatih Erbakan kimdir?

Fatih Erbakan, ortaokul eğitimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda tamamlamıştır. Lise eğitimini ise Ankara Ayrancı Lisesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü üstün başarıyla bitirmiştir.

44 yaşındaki Fatih Erbakan'ın gençliği

Yüksek lisans için İngiltere’ye gitmiş fakat annesi merhume Nermin Erbakan’ın vefatı dolayısıyla dönmek zorunda kalmış ve lisans eğitimini aldığı Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon dalında doktora eğitimini alarak, DR. ünvanı almıştır.

Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Fazilet Partisi ve Saadet Partisinin özellikle gençlik çalışmalarında aktif görevler almıştır.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatı sonrası, adına kurduğu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürütmektedir.

23 Kasım 2018 Cuma günü 99 Kurucular Kurulu üyesi ile birlikte Yeniden Refah Partisi'ni kurmuştur.