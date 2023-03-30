EYT'lilere ilk maaşla ilgili kötü haber! Özgür Erdursun açıkladı EYT'lilerin ilk maaşı almaları 1 yılı bulacak...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yasalaştı ancak SGK'daki sıra emekli maaşı almayı bekleyen EYT'lileri kara kara düşündürüyor. EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilmesine rağmen mart ayında başvuru yapanların maaş almalarının hemen hemen bir yılı bulacağı iddia ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun sürece ilişkin EYT'lileri üzecek çarpıcı bir tahminde bulundu.

Abone ol

Milyonlarca vatandaş büyük uğraşların ve eylemlerin ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin Meclis'ten geçmesini sağladı. EYT'lilerle ilgili süreç resman başladı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenlerin yararlandığı EYT düzenlemesi ile milyonlarca vatandaş emeklilik başvurusunu e-Devlet üzerinden ya da SGK'ya giderek giderek başvuru yapabiliyor.

Emeklilik süreci 8-10 ayı bulabilir

Milyonlarca EYT'linin ilk maaş için bekleyişi sürerken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Mart ayında emeklilik için müracaatta bulunan EYT’lilere kötü haberi verdi. EYT düzenlemesinden en başından beri söyledikleri çıkan Erdursun, "Mart ayında emeklilik için müracaatta bulunan EYT’lilerin emeklilik süreci 8-10 ayı bulabilir…" ifadelerimi kullandı.

Birikmiş toplu emekli aylıklarını alacaklar

Özgür Erdursun bir sonraki paylaşımında da, "Mart ayında emeklilik için müracaatta bulunanlar mart ayından emekli aylığı alamayacak, emekli aylığı 1 Nisan’dan hesaplanacak süreç ne zaman biterse birikmiş toplu emekli aylığı alınacak…" bilgisini verdi.

EYT'de emeklilik süreci nasıl işliyor?

EYT’de ilk maaşlar başvuru dilekçesi verilip süreç sona erdikten sonraki ay başından itibaren ödenecek.

EYT Başvuru süreci nasıl sorgulanır?

EYT başvuru sonuçları için sorgulama e Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) DYS Evrak Takip sayfasından yılı seçip SGK’ya giden belgelerinizi kontrol edebilirsiniz.

EYT başvuru şartları neler?

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’na tabi EYT’lilerin emeklilik koşulları neler olacak? Emeklilik için prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı bulunuyor. EYT’liler ilk iki şartı yerine getirmişlerse veya getirdiklerinde yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler. Bu SSK’lılar için 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’nda kadınlarda 20 tam yıl (7200 prim günü), erkeklerde 25 tam yıl (9000 prim günü).

EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvuruların yapılabileceğini, ilk maaşların nisan ayında ödeneceğini açıklamıştı.

Emeklilik başvurusu nereden yapılır?

SGK'ya gitmeden, e-devlet üzerinden işlemleri yapmak mümkün. e-Devlet üzerinden izlenecek yol ise şöyle;

*e-devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

*Gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak ve tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.

*SSK kapsamında aylık talep edecekler ‘4A SSK’, Bağ-Kur kapsamında ise ‘4B Bağ_Kur’ seçilecek. Bundan sonraki adımda da altta yer alan ‘başvur’ butonu tıklanacak.

*TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana gelecek. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak ve diğer iletişim bilgileri doldurulacak.

*‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da ‘evet' ya da ‘hayır' cevabı verilecek. Sonraki ‘ileri' butonuna basılacak ve ‘başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK’ye gönderilmiş olacak.