Muharrem İnce: Bana bölücü diyenler 10 Nisan'ı beklesin

3 Mart açıklamalarının gerçekleştiğini hatırlatan Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 10 Nisan tarihine işaret ederek, "Bana bölücü diyenler 10 Nisan'ı beklesin" ifadelerini kullandı.

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Yedili masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu istediğini alamazken Muharrem İnce'nin, "Hoşgeldiniz, güle güle" sözleri kamuoyunda ses getirdi.

Muhalefeti çalkalayan görüşmenin ardından İnce, tv100'de merak edilen sorulara yanıt verdi.

"Oy yüzde 16-17 bandında"

Oy beklentilerine dair açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, "Memleket Partisi'nin oyu yüzde 11, Muharrem İnce'nin oyu yüzde 16-17 bandında. Seçime daha 46 gün var bekleyelim görelim neler olacak." sözlerini kaydetti. Ece Üner'in provokatif sorularına karşı İnce, "Benim masaya oturup da nimetlerden yararlanmak gibi bir derdim yok" tepkisini gösterdi.

"Seçmen Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemiyor"

Memleket Partisi lideri, "Anketlerdeki oranımıza göre en az CHP'den en fazla AK Parti'den oy alıyorum. Seçmen Erdoğan'a kızıyor, oy vermek istemiyor. Kılıçdaroğlu'na vermek istemiyor" ifadelerini kullandı.

İnce, "Ben kampanya adamıyım. Aceleye gerek yok. Oy bölmesi diye bir şey yok. Oy bölmesini anlatanlar insanlara yalan söylemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Ece Üner'in tehdit gibi sözlerine sert yanıt: Yüzde 25 alırsam kim sokağa çıkamaz?"

Ece Üner'in "Sokağa çıkamayacak kadar büyük riski aldıran motivasyonunuz ne?" tehdit gibi sorusuna sert yanıt veren İnce, "Peki yüzde 25 alırsam kim sokağa çıkamaz? 6 parti, trilyonlarca lira hazine parası, 2 büyükşehir belediyesi hepsi toplanıp yüzde 30 alırsa ben de yüzde 25 alırsam sokağa kim çıkamaz? Bir araba, bir otobüs, bir telefonla muhalefet yapıyorum." sözlerini kullandı.

Yeni tarihe işaret etti: 10 Nisan'da görüşürüz

Sunucunun, "Kehanetlerden bahsetmişken 10 Nisan kehanetiniz var 10 Nisan'a bir bakmak lazım diyorsunuz ne olacak 10 Nisan'da?" sorusuna İnce, "10 Nisan'da milletvekili listeleri açıklandığında görüşürüz diyorum." şeklinde cevap verdi

"Benim kehanetlerim var"

Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, daha önce katıldığı bir programda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Öneriyorum, 1 yıldır bağırıyorum. 6'lı Masa Cumhurbaşkanlığı seçimini ayrı yapsın, sandık güvenliği için bütün muhalefet partileri hepimiz bir araya gelelim sandıkları koruyalım diyorum. Mesela Kırşehir bizim olsun, biz koruyalım sandıkları. 200 bin sandığı birlikte koruyalım. Bunu söylüyorum, hala karşılık bulmadı. 10 Nisan'da listeler açıklandığında göreceksiniz. Benim kehanetlerim var ya, dolar 10 lira olacak, deprem meselesi, 3 Mart'ta görürsünüz diyorum ya. Bana 'bölücü' diyenlere '10 Nisan akşamı görüşürüz' diyorum. Yandı gülüm keten helva."

Muharrem İnce'nin 3 mart açıklaması gerçek olmuştu

Memleket Partisi İnce’nin 10 Nisan'ı işaret eden sonrasında bundan sadece 1 yıl önce katıldığı programda, "Önümüzdeki 3 Mart’ta da görüşürüz. Ortalık ayağa kalkacak" açıklaması yeniden akıllara geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın 12. toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini teklif etti.

3 Mart'ta masayı dağıtan Akşener, "Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış, tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür. Biz imzamızın ve sözümüzün arkasındayız. Ancak ne kumar ne noter masasında olmayacağız" ifadelerini kullandı

Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, “Buna boyun eğmeyiz” dedi. İmamoğlu ve Yavaş’a da “Millet sizi göreve çağırıyor” diye seslendi. Ancak hem Yavaş'tan hem de İmamoğlu'ndan Akşener'e yanıtlar olumsuz geldi.

Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin geçen yıl CNN Türk'te katıldığı canlı yayında "Önümüzdeki 3 Mart’ta da görüşürüz. Ortalık ayağa kalkacak. Merak etmeyin" dediği anlara dair görüntüler sosyal medyada tekrar gündeme geldi.