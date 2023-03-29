BBP lideri Mustafa Destici Fahri Kur'an Kursu öğreticilerinin kadro talebini Cumhurbaşkarı Erdoğan'a iletti

Diyanet bünyesinde çalışan Fahri (geçici)) Kur'an Kursu öğreticileri, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde fahri Kur'an kursu öğreticilerinin kadro talebini iletmesiyle umutlandı.

Abone ol

Fahri Kur'an Kursu öğreticileri 14 Mayıs seçimleri öncesi heyecanlı bir bekleyiş içine girdi. Onları umutlandıran ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici görüşmesi oldu.

Erdoğan'ın BBP Genel Merkezi'ndeki ziyaretinde Cumhur İttifakı'nın ortaklarından olan Destici, sorunları bulunan çalışma hayatındaki kesimlerin taleplerini aktardı.

Mağdur kesimlerin taleplerini Erdoğan ile paylaştı

Vatandaşların birçok talebini gündeme getirdiklerini ve bu taleplerin sonuçlandığını bildiren Destici, şunları kaydetti:

"Şu anda yine mağduriyet yaşadığını dile getiren gelen talepler var. Staj, çıraklık mağdurları, KİT'lerde çalışan taşeronlar, 3600 ek gösterge bekleyen birinci kademedeki kamu şefleri, ücretli öğretmenler, fahri Kur'an kursu öğreticileri, vekil imamlar, bütün bu kesimlerin bize ulaşan taleplerini de yine Sayın Cumhurbaşkanımız ile bu vesileyle paylaşma ve bunları dile getirme, onların da sesi olma imkanını tekrar değerlendirdiğimizi de buradan ifade etmek istiyorum."

Kadro sözünün tutulmasını bekliyorlar Hiçbir özlük hakkı olmadan devletin, diyanetin yükünü hafifletip en ücra yerlerde hizmet eden geçici öğreticiler, 2018 seçimleri öncesi Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin seçim beyannamesinde yer verilen kadro sözünün tutulmasını istiyor. Mağdur durumda bırakılan fahri çalışanlar, “Fahri Kur'an Kursu Öğreticileri Platformu” oluşturarak seslerini sosyal medya ve çeşitli alanlarda duyuruyorlar.

Fahri (Geçici) Kur'an Kursu öğreticileri kadro hakkını talep ediyor

657’ye tabi 5510 maddesince DİYANET bünyesinde yıllarca KPSS+DHBT+MÜLAKATla hizmet etmiş FAHRİ (geçici) KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ, görevde olma şartı aranmadan kategori ayrımı yapılmadan

-SGK prim günleri baz alınarak direk KADRO haklarının verilmesini istiyor.