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Sosyal medyada gündem olan "temel" atma töreniyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi

Sosyal medyada gündem olan "temel" atma töreniyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde betonu dökülen Defne Yeni Devlet Hastanesi'nin "temeli" olmadığı, çimento dökülen yerin ise platform olduğu ortaya çıkmıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, yapılan uygulamanın "temsili" olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem konutları ve Defne Yeni Devlet Hastanesi temel atma törenine katılmış, verdiği talimatla temele beton dökülmüştü. Daha sonra törenin ardından sosyal medyada paylaşılan fotoğraf tartışma yaratmış, beton dökülen alanın aslında temel olmadığı, küçük bir alanın demirlerle çevrildiği ve etrafında başka bir şey olmadığı görülmüştü.

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, TBMM'de yaptığı konuşmada, Defne Devlet Hastanesi temel atma töreniyle ilgili görüntülerin sosyal medyada yer almasına ilişkin şunları söyledi.

"Defne Devlet Hastanesi temel atma törenindeki görüntü temsili bir görüntüdür. Şu anda Defne'ye giderseniz, gece gündüz hastane inşaatının devam ettiğini göreceksiniz. Sadece temsili bir temel atma törenini gündem yaparak oradaki çalışmayı göz ardı etmek hakkaniyete uymaz."

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