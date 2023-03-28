Bambi kitabı konusu nedir, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinde sonu nasıl bitiyor?

Netflix'in TOP 10 listesinde daha ilk günden giren dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne Anne seyirciden tam not aldı. Melisa Sözen ve genç yıldız Eylül Tumbar'ın başrolünde olduğu dizide anne karakteri kızına Bambi adında bir kitap okuyor. Ormanda annesiyle yaşayan küçük bir ceylanın hikayesi olan Bambi kitabı nasıl bitiyor?

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Biz Kimden Kaçıyorduk Anne Netflix'in yeni Türk dizisi oldu. Geçtiğimiz günlerde yayına girmesine rağmen kısa sürede izlenme listesinin en başına çıkan Biz Kimden Kaçıyoruz Anne hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile büyük ilgi gördü. 1. sezonu yayınlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 7 bölümden oluşuyor. Geçmişin karanlık sırlarından kaçan bir annenin kızı Bambi'yi ülke ülke şehir şehir kaçarak en lüks otellerde büyütmesini konu alan dizi kitap uyarlamadı. Dizide anne karakteri kızına da adını verdiği Bambi kitabını okuyor. Ormanda annesi ile birlikte yaşayan ceylan olan Bambi'nin hikayesini konu eden kitabın sonu nasıl bitiyor?

Bambi kitabının konusu

Bambi'nin ormanda başlayan sakin hayatı, dostlarıyla geçen güzel bir çocuklukla devam ediyor. Tavşan, geveze sincap, gürültücü alaca baykuş, kuzenleri narin Gobo ve güzeller güzeli Faline'yle birlikte mutlu günler geçiriyorlar. Ancak kış geldiğinde Bambi, ormanın ne kadar zorlu olabileceğini öğreniyor.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne kitabı özeti

Küçük bir kızı kovası yüzünden aşağılamayı öğrenmiş çocuklar düşün," diyecek Annem yıllar sonra. "O gün orda onların annelerine babalarına derslerini vermek için nasıl yanıp kavrulduğumu düşün. Gözyaşların göğsümü yaktı. Kalbimin tam üstünde ağladın. Ağlattılar seni, boş yere. Öyle çocuklarla oynamana izin vermedim bir daha. Kalbini kırmalarına izin vermedim Bambim."

Annemin beni hiç kimselerin ağlatmasına tahammülü yok. Yalnız ve yalnızca Annem ağlatabilir beni. Ben Annemi ağlatabilirim. Başkalarının bizi üzmesine tahammülü yok Annemin.

"Bizi üzenler cezasını bulurlar Bambim. Bulmaları gerekir. Annen bunun için var. Burada kaldı. Seni üzenlere günlerini göstermek için. Kabalığın ve kötülüğün cezasını vermek için."

Biliyorum Annecim. Onlara cezalarını vermek zorunda kaldığını biliyorum.