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MHP'li İsmet Büyükataman'dan altılı masaya sert sözler

MHP'li İsmet Büyükataman'dan altılı masaya sert sözler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "İP Genel Başkanı Meral Akşener'in sığıntı durumuna düşürüldüğü zillet masasında Türk milleti yoktur, Cumhuriyet yoktur, bağımsızlık ve beraberlik yoktur. Zillet masasında olsa olsa FETÖ ve PKK taleplerine göz kırpma, teröristlere özgürlük vaadi ve Türkiye düşmanlarına umut vardır" dedi.

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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesaplarından Altılı Masa'ya yüklendi.

Altılı Masa'dan önce kalkıp ardından yeniden oturan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenen Büyükataman, "Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylemekten kaçınmayan, Atatürkçü pozları kesen İP Genel Başkanı Meral Akşener; Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine kökten düşman olan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’yla mı Cumhuriyet değerlerine sahip çıkacaksınız? Anayasanın ilk dört maddesine göz diken Ali Babacan, anadilde eğitim isteyen Ahmet Davutoğlu, terörist Demirtaş’a özgürlük isteyen Kılıçdaroğlu ve yerel yönetimlere özerklik diyerek bölünmeye kapı aralayan CHP’yle mi Türkiye’nin birlik ve beraberliğini sağlayacaksınız" diye sordu.

"İP Genel Başkanı Meral Akşener'in sığıntı durumuna düşürüldüğü zillet masasında Türk milleti yoktur, Cumhuriyet yoktur, bağımsızlık ve beraberlik yoktur" diyen İsmet Büyükataman, "Zillet masasında olsa olsa FETÖ ve PKK taleplerine göz kırpma, teröristlere özgürlük vaadi ve Türkiye düşmanlarına umut vardır" dedi.

Büyükataman, "Cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kararlı mücadelesi, aziz milletimizin yüksek fedakârlığı ile kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyetini kuran irade bugün Cumhur İttifakı’nda vücut bulmuş ve Türk yüzyılının kapısı Cumhur İttifakı ile aralanmıştır" ifadelerine yer verdi.

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