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Eren Abluka Sonbahar Kış-5 operasyonu çerçevesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Abluka Sonbahar Kış-5 operasyonu çerçevesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Hakkari’de başlatılan Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzm.J.III.Kad.Çvş. Durmuş Ali Uzun operasyonu çerçevesinde, PKK terör örgütü üyesi 4 şahıs etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı tarafından, Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Buzul Dağları, Alandüz bölgesinde Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzm.J.III.Kad.Çvş. Durmuş Ali Uzun operasyonu gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı desteğinde, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopteri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 2’si kadın, 2’si erkek olmak üzere 4 PKK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Kırsalda gerçekleşen arazi arama tarama faaliyetlerinde PKK/KCK terör örgütüne ait sözde kamp alanı ile silah deposunda, 1 adet Doçka tabir edilen 14 milimetre çapta KPWT uçak savar silahı, 1 adet Doçka uçaksavar silahı yedek namlusu, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bin 11 adet çeşitli çap ve ebatlarda fişek, 8 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet sabit telsiz, 1 adet radyo, 1 adet 6’lı güneş paneli ve çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

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