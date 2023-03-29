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Didim'de denizde bir ceset daha bulundu!

Didim'de denizde bir ceset daha bulundu!

AYDIN'ın Didim ilçesinde dün sahilde bir erkek cesedi bulunmasının ardından, bugün bir erkek cesedi daha kıyıya vurdu.

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Edinilen bilgiye göre, Denizli Öğretmenler Sitesi sahilinde bir ceset bulundu. Cesedin sahile balık tutmaya gelen bir vatandaş tarafından fark edilmesinin ardından olayla ilgili olarak Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Cenaze aracıyla Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılan erkek cesedinin geçtiğimiz günlerde batan bottaki kayıp mültecilerden olduğu tahmin ediliyor. 

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