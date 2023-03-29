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Adalet Bakanlığı, Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yeni açıklama yaptı

Adalet Bakanlığı, Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yeni açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üzerine olan tartışmalar muhalefet partilerinin YSK'ya itiraz dilekçesi sonrası tekrar şiddetlendi. Adalet Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hiçbir anayasal ya da kanuni engel bulunmamaktadır." denildi.

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Muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu dile getiriyor. Anayasa'da bir kimsenin en fazla iki kere seçilebileceğine yönelik maddeye vurgu yapan muhalefet partileri ve bazı STK'lar Erdoğan'ın adaylığına itiraz ediyor.

İktidar cephesi ise, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde geçildikten sonra "sayacın sıfırlandığını" Erdoğan'ın sistemi değişikliği sonrası 2. kez aday olduğunu savunuyor.

Muhalefet partilerinden peş peşe Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazların ardından iktidar cephesinden yanıtlar gelirken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da konu hakkında açıklama yaptı. 

"Erdoğan'ın ikinci seçimi"

Açıklamada; 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Erdoğan'ın ikinci seçimi olduğu belirtildi:  "İki defa cumhurbaşkanı adayı olma ve seçilme hakkına ilişkin Anayasa hükümleri, birlikte yapılacak ilk Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Anayasa’nın yeni 101. maddesinin ilk uygulandığı seçim, 24 Haziran 2018’de birlikte yapılan ilk Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimidir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; Devletin başı ve bizzat yürütme organı olan ilk Cumhurbaşkanı/Başkan olarak 24 Haziran 2018’de seçildi.

14 Mayıs 2023’te birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi, hem Anayasa’daki yeni 101. maddenin ikinci uygulamasıdır hem de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Devletin başı ve bizzat yürütme organı olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Adayı olarak katılacağı ikinci seçimdir."

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