Emeklinin gözü kulağı bu haberde! Ödeme tarihi belli oldu: 2023 zamlı emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi son durum

Milyonlarca emekli Nisan ayı maaşı ve Ramazan Bayramı ikramiyesi'nin ne zaman yatacağını merak ediyor. Yeni EYT'lilerin de almaya hak kazandığı emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli maaşları ve zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? gibi soruların cevapları internette sıklıkla araştırılmaya başlandı. Herkesin merakla beklediği ödeme tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Abone ol

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi en düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7.500 TL'ye, emekli bayram ikramiyesi'nin 1100 liradan 2000 liraya yükseltilmesi ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca kişinin bu haktan faydalanarak emekli olması yüzleri güldürmüştü. Müjdeler peş peşe açıklanırken yeni emekli EYT'linin yararlanabileceği zamlı emekli maaşları ve zamlı bayram ikramiyesi ödemeleri ile ilgili internette araştırmalar hız kazandı.

Ramazan Bayramı'na az bir süre kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı zamlı emekli maaşı nisan ödemesi ve zamlı emekli bayram ikramiyesi'nin hangi tarihte yatırılacağındaydı. Merak edilen konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti grup başkan vekili Mustafa Elitaş, müjdeli haberi duyurdu ve emekli maaşı ile emekli bayram ikramiyesi'nin Nisan ayı ödeme tarihileri belli oldu. İşte detaylar...

Ödeme tarihi erkene çekilecek mi?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü 21 Nisan olacak. Bazı emekliler maaşlarını ayın 26 ve 27'sinde alıyor. Bu durumda da bayramdan önce emekli maaşları yatacak mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Emekliye müjdeli haber AK Parti'den geldi. Bayram öncesi hem zamla emekli maaşları hesaplara geçecek hem de bayram ikramiyesi ödemeleri yapılacak. Ak Parti grup başkan vekili Mustafa Elitaş 15 milyondan fazla emeklinin ödemelerden yararlanacağını duyurdu.

Zamlı emekli maaşları nisan'da ödenecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 5500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltildiğini müjdelemişti. Haber sonrası milyonlarca emekli sevinirken 8.8 milyon emeklinin maaşının eşitlenmesi sorunlara sebep oldu. Emekliler bir yandan da Zamlı emekli maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Henüz ödeme tarihleri netleşmedi ancak geçmiş yıllara bakıldığında emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara geçtiğini görebiliriz. Yani 21 Nisan'da kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesinde Zamlı emekli maaşları da hesaplara aktarılacak.

2023 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Zamlı emekli bayram ikramiyesi de milyonlarca emekli tarafından heyecanla bekleniyor. 15 milyondan fazla emeklinin faydalanması beklenen zamlı, Bayram ikramiyesinin de yine 15 Nisan tarihinden itibaren T.C kimlik numarasına göre hesaplara yatacağı tahmin ediliyor. Bu yıl zamlı Bayram ikramiyesini SSK Bağkur memur emeklisi vatandaşların yanı sıra eyt'den emekli olanlar da alacak. Nisan ayında ilk maaşlarını almaya hazırlanan EYT'liler bayram ikramiyesi ile birlikte çifte Sevinç yaşayacak.

Bayram ikramiyesi kimlere ödenir?

Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.