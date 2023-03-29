Millet İttifakı'nda 'ortak liste' pazarlığı! 25 ilde ortak liste yapılacak! İttifak içi ittifak formülü

CUMHUR İttifakı'nda MHP, BBP ve Yeniden Refah seçime kendi logo ve listeleriyle girecek. Millet İttifakı'nda ise CHP, 25 ilde ortak liste ile girmek için bastırıyor... İYİ Parti'nin kendi listesi ve adaylarıyla seçime girmeye hazırlandığı belirtiliyor... Saadet, DEVA ve Gelecek Partileri ise ittifak içinde yeni bir ittifak formülü arıyor...

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14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala Millet İttifakı'nda liste çalışmaları sürüyor. CHP'de hakim görüş, 25 ilde ortak liste ile seçimlere girmek olurken, ittifakın üç partisi de genel seçimler için ortak liste formülü üzerinde çalışıyor.

NTV'nin haberine göre; beş milletvekilinin altında milletvekili çıkaracak olan 25’e yakın ilde seçime ortak liste ile ve güçlü olan partinin logosu altında girilmesi durumunda, daha fazla milletvekili çıkarılabileceği savunuluyor.

İttifak içinde ittifak arayışı

Saadet Partisi ise Gelecek ve DEVA partileri ile "ittifak içinde ittifak" formülü için çalışmasını sürdürüyor. Öte yandan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bugün saat 17.00'de bir araya gelecek.