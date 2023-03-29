BIST 4.818
DOLAR 19,13
EURO 20,73
ALTIN 1.205,34
HABER /  SEÇİM

Millet İttifakı'nda 'ortak liste' pazarlığı! 25 ilde ortak liste yapılacak! İttifak içi ittifak formülü

Millet İttifakı'nda 'ortak liste' pazarlığı! 25 ilde ortak liste yapılacak! İttifak içi ittifak formülü

CUMHUR İttifakı'nda MHP, BBP ve Yeniden Refah seçime kendi logo ve listeleriyle girecek. Millet İttifakı'nda ise CHP, 25 ilde ortak liste ile girmek için bastırıyor... İYİ Parti'nin kendi listesi ve adaylarıyla seçime girmeye hazırlandığı belirtiliyor... Saadet, DEVA ve Gelecek Partileri ise ittifak içinde yeni bir ittifak formülü arıyor...

Abone ol

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala Millet İttifakı'nda liste çalışmaları sürüyor. CHP'de hakim görüş, 25 ilde ortak liste ile seçimlere girmek olurken, ittifakın üç partisi de genel seçimler için ortak liste formülü üzerinde çalışıyor.

NTV'nin haberine göre; beş milletvekilinin altında milletvekili çıkaracak olan 25’e yakın ilde seçime ortak liste ile ve güçlü olan partinin logosu altında girilmesi durumunda, daha fazla milletvekili çıkarılabileceği savunuluyor.

İttifak içinde ittifak arayışı

Saadet Partisi ise Gelecek ve DEVA partileri ile "ittifak içinde ittifak" formülü için çalışmasını sürdürüyor. Öte yandan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bugün saat 17.00'de bir araya gelecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Cep telefonlarına büyük zam yoldaydı! Yürürlüğe girmeden kaldırıldı
Cep telefonlarına büyük zam yoldaydı! Yürürlüğe girmeden kaldırıldı
Beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı
Beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı
Ümit Özlale kimdir aslen nereli evli mi? Ümit Özlale hangi partiden?
Ümit Özlale kimdir aslen nereli evli mi? Ümit Özlale hangi partiden?
Muhalafetin ölümcül hatası! Daha fenası var
Muhalafetin ölümcül hatası! Daha fenası var
Aile 4.bölüm youtube izle! SHOW TV Aile 4. bölüm özeti tek part kesintisiz izle
Aile 4.bölüm youtube izle! SHOW TV Aile 4. bölüm özeti tek part kesintisiz izle
Yavuz Ağıralioğlu kiminle evli eşi Bilge Bilgin Ağıralioğlu kimdir, ne iş yapıyor?
Yavuz Ağıralioğlu kiminle evli eşi Bilge Bilgin Ağıralioğlu kimdir, ne iş yapıyor?
Balıkesir'de doktora cinsel istismardan tutuklama!
Balıkesir'de doktora cinsel istismardan tutuklama!
Yavuz Ağıralioğlu kimdir, aslen nereli istifa bombası İYİ Parti'de patladı
Yavuz Ağıralioğlu kimdir, aslen nereli istifa bombası İYİ Parti'de patladı
Yavuz Ağıralioğlu teklifte bulundu Akşener hayır dedi' iddiası
Yavuz Ağıralioğlu teklifte bulundu Akşener hayır dedi' iddiası
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye ne teklif edecek? Abdulkadir Selvi yazdı: Kaderini belirleyecek
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye ne teklif edecek? Abdulkadir Selvi yazdı: Kaderini belirleyecek
Messi 37 dakikada resital sundu Arjantin '7' bitirdi
Messi 37 dakikada resital sundu Arjantin '7' bitirdi
TOGG sonuçları kazananların isimleri nereden bakılacak-sorgulama
TOGG sonuçları kazananların isimleri nereden bakılacak-sorgulama