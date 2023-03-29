Ümit Özlale kimdir aslen nereli evli mi? Ümit Özlale hangi partiden?

İYİ Parti'de Kalkınma Politikaları Başkanı olarak görev yapan Ümit Özlale son günlerde yaptığı açıklamalar ile merak edilen ve araştırılan isimlerden biri oldu. Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasının ardından açıklamaları ile dikkatleri üzerine Ümit Özlale'nin hayatı merak edildi. Peki kimdir Ümit Özlale, aslen nereli, kaç yaşında? Ümit Özlale evli mi?

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İYİ Parti'de Kalkınma Politikaları Başkanı olarak görev yapan Ümit Özlale, Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanırken yaptığı açıklamalar ile zaman zaman dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri oldu. Son olarak aynı partide olan Yavuz Ağıralioğlu'nun istifası hakkında açıklama yapan Ümit Özlale'nın hayatı da merak edildi. Ekonomist ve akademisyen olan Ümit Özlale Almanya doğumlu ve 50 yaşında. Peki Ümit Özlale evli mi?

Ümit Özlale kimdir, aslen nereli?

28 Nisan 1972 doğumlu Ümit Özlale, Almanya'da dünyaya geldi. 1990 yılında İzmir Fen Lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Bölümünde; ardından ABD'de bulunan Boston College'da yüksek lisansını 1998 yılında, doktorasını 2001 yılında tamamladı.

Ümit Özlale kariyeri

2006 yılında Yüksek Öğretim Kurumu’ndan doçentlik derecesini alan Ümit Özlale, akademik çalışmalarının yanında T.C. Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar ve Para Politikası Genel Müdürlüğü’nde danışman olarak çalışmış, Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile projeler yürütmüştür. 2010 yılından bu yana TEPAV’da çalışan Özlale, Vakıf büyesinde faaliyet gösteren Kamu Politikaları Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (Training and Research Institute for Public Policy – TRIPP)’nün Direktörü’dür. Özlale ayrıca, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Uluslararası Girişimcilik Bölüm Başkanı’dır.