Balıkesir'de doktora cinsel istismardan tutuklama!

Balıkesir'den son gelen haber korkunç! Bandırma ilçesinde staj gören üç lise öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen doktor tutuklandı.

Abone ol

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj gören 17 yaşındaki son sınıf öğrencisi üç gencin şikayeti üzerine Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi T.A. cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı.

Muayeneye gitti...

Edinilen bilgiye göre, en son iki hafta önce meydana gelen olayda iddiaya göre hastanede hemşirelik stajı yapan lise son sınıf öğrencisi üç genç kızdan biri göğsündeki kitle için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi T.A.’ya gitti. Genç kız muayenenin ardından, eğitim gördüğü okulun idarecilerine giderek doktorun cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Genç kızın iddiaları üzerine durum adli mercilere bildirildi. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi T.A. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.