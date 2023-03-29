Messi 37 dakikada resital sundu Arjantin '7' bitirdi

Dünya Şampiyonu Arjantin, hazırlık maçında Curaçao'yu 7-0 mağlup etti. Messi, Curaçao karşısında 37 dakikada 3 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

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Dünya Şampiyonu Arjantin, hazırlık maçında Karayip ülkesi Curaçao'yla karşı karşıya geldi. Maçtan 7-0 gibi farklı bir skorla ayrılan Arjantin adeta gövde gösterisi yaptı.

Arjantin'in süper starı Messi, 37 dakikada 3 gol, 1 asistlik performansla oynadı. Messi, attığı gollerle Arjantin formasıyla toplamda 102 gole ulaşmayı başardı. Arjantin'e galibiyeti getiren diğer goller ise 23. dakikada Nico Gonzalez, 35. dakikada Enzo Fernandez, 78. dakikada Di Maria ve 87. dakikada Montiel kaydetti.