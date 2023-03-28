Anadolu Efes, Milan karşısında adeta şov yaptı

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 31. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını 89-69 mağlup etti.

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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk etti. Lacivert-beyazlı temsilcimiz maçı 89-69 kazandı.

Maçta Shane Larkin 18 sayı 5 asist, Clyburn ise 16 sayı ve 3 ribaunt ile mücadele etti.

Lacivert-beyazlılar bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 31 karşılaşmada 15 galibiyet ve 16 yenilgiyle mücadele ediyor.

EA7 Emporio Armani Milan ise aynı 14 galibiyet ve 17 yenilgiyle mücadele etti.