BIST 4.811
DOLAR 19,11
EURO 20,73
ALTIN 1.213,34
HABER /  SPOR

Anadolu Efes, Milan karşısında adeta şov yaptı

Anadolu Efes, Milan karşısında adeta şov yaptı

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 31. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını 89-69 mağlup etti.

Abone ol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk etti. Lacivert-beyazlı temsilcimiz maçı 89-69 kazandı. 

Maçta Shane Larkin 18 sayı 5 asist, Clyburn ise 16 sayı ve 3 ribaunt ile mücadele etti. 

Lacivert-beyazlılar bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 31 karşılaşmada 15 galibiyet ve 16 yenilgiyle mücadele ediyor.

EA7 Emporio Armani Milan ise aynı 14 galibiyet ve 17 yenilgiyle mücadele etti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
HDP bunu da yaptı: LGBT'li milletvekili adayı!
HDP bunu da yaptı: LGBT'li milletvekili adayı!
Terör örgütü THKP-C, Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Terör örgütü THKP-C, Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Canlı yayına belgelerle çıkan Erden Timur bombayı patlattı
Canlı yayına belgelerle çıkan Erden Timur bombayı patlattı
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanun teklifi, yasalaştı
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanun teklifi, yasalaştı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den ortak liste açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den ortak liste açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri fitne çıkarmak için zırvalıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri fitne çıkarmak için zırvalıyor!
A Milli Takım, Hırvatistan'a mağlup oldu
A Milli Takım, Hırvatistan'a mağlup oldu
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Ece Erken yeni delil sunup, duruşmayı terk etti
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Ece Erken yeni delil sunup, duruşmayı terk etti
Meteoroloji'den Karadeniz bölgesi için son dakika kuvvetli kar uyarısı!
Meteoroloji'den Karadeniz bölgesi için son dakika kuvvetli kar uyarısı!
Asgari ücrete zam yapılacak mı? Tarihi verdi
Asgari ücrete zam yapılacak mı? Tarihi verdi
İYİ Partili Ağıralioğlu partisinden istifa etti
İYİ Partili Ağıralioğlu partisinden istifa etti