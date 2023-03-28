Terör örgütü THKP-C, Kılıçdaroğlu'na oy istedi

Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasında kullandığı sloganlardan biri de "Açalım kızıl sancağı geçsin yezitlerin çağı" oldu. Bu söylemi afiş haline getiren terör örgütü THKP-C, Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğine dikkat çekerek oy çağrısı yaptı.

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CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına devam ederken kullanılan bir slogan dikkati çekti. Muhalefetin seçim kampanyasında kullanılan "Açalım kızıl sancağı geçsin yezitlerin çağı" sloganı siyasi partilerin yanı sıra terör örgütleri tarafından da kullanılıyor.

İlk olarak Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı Erkan Baş tarafından kullanılan bu söylem, siyasetten terör örgütlerine kadar sıçradı.

Terör örgütü THKP-C, bu söylemi afiş haline getirdi ve Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğine dikkat çekerek oy çağrıları yaptı.

Teröristler Kılıçdaroğlu'nun adaylığından memnun

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından terör örgütü elebaşlarından peş peşe tebrik mesajları gelmişti. PKK elebaşı Karasu, yayınladığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösteren Millet İtttifakı'na destek vermişti.