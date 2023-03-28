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Türkiye - Hırvatistan maçı (CANLI YAYIN)

Türkiye - Hırvatistan maçı (CANLI YAYIN)

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.

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Hırvatistan karşısında 4'lü savunma ile sahaya çıkıyoruz. Ermenistan galibiyetinde kendi ağlarını bulan Ozan Kabak yedek. Sağ bekte Zeki Çelik başlıyor. Salih Özcan, ilk 11'de yer aldı. Geçen maç ilk 11'de başlayan Cenk bugün kulübede, yerine Kerem Aktürkoğlu sahada.

TÜRKİYE 0-0 HIRVATİSTAN (CANLI SKOR)

Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg, dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci üstlenecek.

Ermenistan bay geçiyor

Grubun diğer maçında ise Galler ile Letonya kozlarını paylaşıyor. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ,ikinci maç gününü bay geçti.

Türkiye maça lider çıkıyor

İlk maçta deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, Hırvatistan karşısına lider olarak çıkıyor.

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