Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Fatih Erbakan ile görüştü

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüştükten sonra Cumhur İttifakı'nın davetine 'evet' demişti. Erdoğan, ittifaka katılan Yeniden Refah Partisi'ne bugün ziyarette bulunarak Fatih Erbakan ile görüştü. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, "6'lı bir kaosa ülkemizi milletimizi teslim etmemek adına milli ve kararlı bir adımı attık" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşme saat 16.10 sıralarında başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel merkezde parti kurmayları ve Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından karşılandı.

Ziyarette, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. Erdoğan'ın Erbakan ile görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü. Fatih Erbakan görüşme sonrası bazı açıklamalarda bulundu.

Erbakan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

''Kendileriyle önümüzdeki seçim sürecinde yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Cumhur İttifakı'na katılmamız dolayısıyla bir kez daha tebriklerini ilettiler. 14 Mayıs'ta milletvekili seçimlerine bütün seçim bölgelerinde kendi logomuz ve adaylarımız ile gireceğiz ancak partimiz Cumhur İttifakı çatısı altında yer alacak.

"Talebimiz olmadı"

Bakanlık, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi talebimiz olmadı.

Bu ittifak kararımız belirli ilkeler ve prensipler üzerine inşa edilmiş bir karardır. İnanıyoruz ki ülkemizin milletimizin hayrına olan bu prensiplerimiz ilkelerimiz ortak hedeflerimiz haline dönüşecektir. Biz Milli Görüş hareketi olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi 50 yıllık siyasi geçmişimizde iktidarda da olsa muhalefette de olsa her zaman hayra vesile olan şerre engel olan bir siyasi anlayışı ortaya koymuş bir hareketiz.

"6'lı bir kaosa ülkemizi milletimizi teslim etmemek adına milli ve kararlı bir adım attık"

Geldiğimiz noktada 6'lı bir kaosa ülkemizi milletimizi teslim etmemek adına milli ve kararlı bir adım attık Cumhur İttifakı'na katılmakla. Ancak tabii ki bununla birlikte ilkelerimizden prensiplerimizden de taviz vermeyeceğiz.''

Yeniden Refah Partisi geçtiğimiz Cuma günü, Cumhur İttifakı'na katılma kararını açıklamıştı.

İlk tur görüşmelerden sonuç çıkmamasının ardından Erbakan, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmiş, ardından partisi ittifaka dahil olmuştu.

Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı çatısı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceklerini açıklamış ancak seçime kendi parti logolarıyla gireceklerini söylemişti.