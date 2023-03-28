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Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yarın görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yarın görüşecek

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşecek.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşme talebinde bulunduğunu bildirdi.

Gazeteci Ruşen Çakır'a konuşan Kılıçdaroğlu, "Görüşme talebi bizden gitti. Yarın büyük olasılıklıkla görüşeceğiz" dedi.

Muharrem İnce'ye çok sayıda eski CHP'li vekilden adaylıktan çekilmesi için çağrı da gelmişti.

"Muharrem İnce'den hem adaylıktan çekilmesi hem de milletvekili listelerinden çekilmesi isteniyor"

 Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, CNN Türk'te canlı yayınında Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte Gezici'nin açıklamaları:

Cumhuriyet Halk Partisi açısından baktığımız zaman meselenin bakanlık teklifinin boyutunun çok ötesinde. Örneğin Iğdır'da 2018 seçimlerinde 150 fazla oy alan muhalefet 1 tane fazla milletvekili çıkardı. Şuan Manisa, Aydın, Bolu, Iğdır, Denizli, Zonguldak, Bilecik, Elazığ gibi sayabileceğim 28 tane ilde 3 oy ila 1000 oy arasında farkla muhalefet ya da iktidar daha fazla milletvekili alacak. Yani çok kritik bir seçim. 10 oyla seçim kazanılabilecek veya kaybedilebilecek bir dönem. 28 ilde milletvekilliği. Şimdi baktığınız zaman Muharrem İnce'nin dahil olması muhalefete 28 milletvekili daha fazla getirecektir. Yani Millet İttifakı'na. O yüzden bu seçimde sadece bir bakanlık boyutunda bakılmıyor. 

Sadece cumhurbaşkanlığı desteği istenmiyor Muharrem İnce'den. Muharrem İnce'den istenen aslında milletvekilliği listelerinin kaldırılması. Yani aday çıkarmaması da istendiği konuşuluyor. Belki Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olduktan sonra CHP'nin geleceğinde nasıl bir yol alacağız istişaresinde de bulunmak istiyor olabilir Muharrem İnce. Bunda haklı mıdır? Eski bir CHP'li olarak geçmişte benzer örnekler gördük. Olabilir mi, olabilir. DSP-CHP-SHP gibi süreçleri yaşamıştık. Bu seçim muhalefet açısından varlığını koruma anlamında çok önemli. O yüzden istişare kültürünü artıracaklardır.

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