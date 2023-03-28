Kayserispor- Ümraniyespor Süper Lig maçının tarihi değişti

Süper Lig'in 28. haftasında Pazar günü oynanacağı açıklanan Yukatel Kayserispor-Hangi Kredi Ümraniyespor karşılaşması Pazartesi gününe alındı.

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Yukatel Kayserispor ile Hangi Kredi Ümraniyespor Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynanacağı açıklanan maçın tarihi, Kayserispor'un talebine Ümraniyespor'un da onay vermesiyle değişti. Mücadele pazartesi gününe alındı.

Kayserispor, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının fikstür sıkışıklığı yarattığı gerekçesiyle böyle bir talepte bulundu.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Spor toto Süper Lig'in 28 haftasında 09.04.2023 Pazar tarihinde oynanması planlanan Yukatel Kayserispor - Hangi Kredi Ümraniyespor karşılaşması 10.04.2023 Pazartesi gününe alınmıştır. Spor toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarından oluşan fikstür sıkışıklığı nedeniyle maçın bir gün sonrasında oynanması talebimize anlayış ve destekleri için Hangi Kredi Ümraniyespor Kulübü yönetimine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.