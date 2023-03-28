Kazada koptu! Bulmak için herkes seferber oldu

EDİRNE'de meydana gelen trafik kazasında kopan serçe parmak 2 saat boyunca arandı ve sonunda yol kenarında bulunarak ambulans ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

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İddialara göre; C.S.’nin kullandığı otomobil, A.Z. isimli yayaya çarptı. Serçe parmağı kopan yaralı vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü C.S. de ifadesi alınmak üzere Selimiye Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.



Yaralı vatandaşın serçe parmağının koptuğunun tespit edilmesi üzerine, polis ekipleri ve vatandaşlar olay yerinde parmağı aramaya başladı. Kopan parmak, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından yolun kenarında bulundu ve soğuk poşete konularak ambulans ekiplerine teslim edildi.