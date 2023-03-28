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Siyaset bilimci Soli Özel'den altılı masaya ağır sözler: Çoğu beş para etmiyor

Siyaset bilimci Soli Özel'den altılı masaya ağır sözler: Çoğu beş para etmiyor

Siyaset Bilimci Soli Özel, cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun seçildiği takdirde yedi yardımcısının olmasını ‘felaket’ olarak tanımladı. Özel, masadaki partilerden bahsederken "Çoğu beş para etmez" dedi.

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Siyaset bilimci ve araştırmacı yazar Soli Özel, Medyascope’ta katıldığı programda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 

Muhalif gazeteci Ruşen Çakır'ın 'Kılıçdaroğlu kazandığı takdirde 7 tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak' sözleri üzerine Özel, 'Bu bir felaket' dedi.

"Meclis'e saygısızlık yapıyorlar"

Özel, Yedili Masa’daki genel başkanların milletvekili adayı olmayarak Meclis’e saygısızlık yaptıklarını ve seçimi kazansalar da ülkeyi parlamenter sisteme döndüreceklerine inanmadığını belirtti.

Özel, masadaki genel başkanların Meclis'i küçümsediklerini ima ederek, milletvekili yerine cumhurbaşkanı yardımcısı olma taleplerine anlam veremediğini ifade ederek, “Ne vadediyor bize Millet İttifakı? Diyorlar ki 'Biz sizi 2 sene içerisinde parlamenter rejime döndüreceğiz.' Parlamenter rejime döndürmeyi birinci siyasi hedefi haline getiren ittifakın, o ittifakı oluşturan partilerin başkanları niye Meclis'te olmayacaklar da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklar? Biri bana söylesin. O zımnen bize, 'Asıl iktidar orada, biz Meclis'i pek önemsemiyoruz. Meclis el kaldırıp indirenlerin yeridir. Biz de onlara ne yapılması gerektiğini' söylüyor. Bu Meclis'e saygısızlıktır. Meclis'e bu kadar saygısız olanların da tutup Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçireceklerine ben inanmam. Geçirseler de onun neye benzeyeceğini şurada edep dahilinde söylemek istemem. Benim görüşüm bu. Orada, Meclis'te olursunuz ve parlamenter sisteme geçişin yolunu hazırlarsınız” dedi.

"Çoğu beş para etmiyor"

Masadaki CHP dışındaki diğer partileri ‘Çoğu beş para etmez’ sözleri ile tanımlayan Özel, şunları söyledi:

“Kaybettiler diyelim, ne olacak? Seçilemedi Kemal Kılıçdaroğlu. Şu oldu ya da bu oldu. Seçilemedi. Hepsi Meclis dışında kalacaklar. O partiler kalacak mı? Zaten beş para etmiyor çoğu. Alayını toplasanız bir CHP etmiyor. O zaman hani parlamenter sistem önerisi falan ne olacak? Ya Meral Hanım'ın Fatih Altaylı'ya söylediği, 'Biz orada olacağız' sözleri. Ya mantığı yok ki bunun. Parlamenter sisteme dönecek olanlar, partilerinin başında parlamentoda yer alır.”

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