Sandık görevlisi ücretleri kaç para olacak 2023 ödeme listesi sızdı

Seçim için geri sayım başladı 14 Mayıs cumhurbaşkanı seçimlerine 2 aydan az bir zaman kaldı. Şimdi birçok vatandaş sandık görevlisi ve seçim görevlisi kaç para olacak sorusuna yanıt arıyor. 2023 yılında sandık görevlisi ücretleri netleşmedi fakat sızan bilgiler arasında en düşük 600 lira olacağı bilgisi geldi. YSK nisan ayında 2023 görevli ücretleri listesini yayınlayacak.

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Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimlere artık 2 aydan az bir zaman kala seçimde görevli olmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. YSK seçim görevlisi şartlarını belirledi. Başvuruda bulunan vatandaşların aklına takılan bir diğer soru ise seçim görevlisi ücretleri kaç para oldu, sandık görevlisi ücreti kaç para oldu? 2023 yılı seçim görevli ücretleri YSK tarafından henüz netleşmedi fakat sızan bilgiler arasında en düşük görevli ücretinin 600 lira olacağı söyleniyor. 2023 seçim görevli ücretlerinin resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından ödenmeye başlaması bekleniyor.

Sandık görevlisi olma şartları

Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

Sandık görevlisi başvurusu şekilleri

İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim Sandık Görevlisi başvuru yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.

İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

2019 yılında seçim görevli ücretleri kaç paraydı?

Sandık başkanı: 124,00 TL

sandık üyesi: 115,00 TL

Başkan ve Üyeler 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL

Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL

Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL