Biz Kimden Kaçıyorduk Anne kaç bölüm 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in TOP 10 listesinde daha ilk günden giren dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne Anne seyirciden tam not aldı. Melisa Sözen ve genç yıldız Eylül Tumbar'ın başrolünde olduğu dizi anne-kızın geçmişken kaçışını konu ediyor. Netflix dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 1. sezonu 7 bölümden oluşuyor. Peki Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

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Biz Kimden Kaçıyorduk Anne Netflix'in yeni Türk dizisi oldu. Geçtiğimiz günlerde yayına girmesine rağmen kısa sürede izlenme listesinin en başına çıkan Biz Kimden Kaçıyoruz Anne hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile büyük ilgi gördü. 1. sezonu yayınlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 7 bölümden oluşuyor. Geçmişin karanlık sırlarından kaçan bir annenin kızı Bambi'yi ülke ülke şehir şehir kaçarak en lüks otellerde büyütmesini konu alan dizi kitap uyarlamadı. Perihan Mağden'in bir dönem bestseller olmuş aynı adlı kitabından uyarlanan Biz Kimden Kaçıyoruz Anne'nin 2. sezonu ne zaman soruları ise meraklı seyircinin gündeminde. Biz Kimden Kaçıyoruz Anne 2. sezonu için Netflix'ten onay aldığı gelen bilgilerden.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi ailesinden, geçmişinden kaçan bir annenin kızını tüm gerçeklerden kaçırmasını travmatik hayatlarını konu ediyor. Kadınlığını ve güzelliğini gizlemek için sürekli siyah kıyafetler giyen insanlara mesafeli bir hayat süren annenin, kızı Bambi'yi sürekli başka ülkelere, şehirlere ve otellere kaçırmasını konu ediyor.

"Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisinin konusu nedir?

Dizi, bir anne kızın travmatik hikâyesini takip ediyor. Sürekli birilerinden kaçan ve şatafatlı otellerde kalan bir anne ve küçük kızı Bambi, geride cesetlerden iz bırakarak yollarına devam ederler. Ancak şatafatlı otellerin yerini sıradan motellerin almasıyla, peri masalının düşünüldüğü gibi olmayacağı ortaya çıkar. Bu heyecanlı kaçış hikayesinde anne av değil de acaba avcı mı?

Perihan Mağden'in aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin senaristliğini Ertan Kurtulan, yönetmenliğini ise Umut Aral ve Gökçen Usta üstlendi. Dizide Melisa Sözen'e, Eylül Tumbar, Birand Tunca, Deniz Karaoğlu, Buçe Buse Kahraman, Musa Uzunlar, Hakan Boyav gibi isimler eşlik ediyor.

Melisa Sözen.

Eylül Tumbar.

Birand Tunca.

Deniz Karaoğlu.

Buçe Buse Kahraman.

Musa Uzunlar.

Hakan Boyav.

Dizideki diğer karakterler

Anne ve kızdan başka şahıslar da bulunmaktadır. Bunlar fon şahıs durumundadır. Pek etken değillerdir, sadece romanın bazı bölümlerini anlatmaktadırlar ya da kızın gözünden okuyucuya anlatılmaktadır. Cenin adı verilen bir köpek, Bambi kitabındaki ceylan yavrusu, Anne Karga diye belirtilen karga da romandaki şahıs kadrosunda yer almaktadır. Diğer şahıslar şöyledir;

Bambi kitabı, romanda anne-kız ilişkisinde önemli bir tutmaktadır.

Resepsiyondaki Kız

Havuza bakan çocuk

Konuşkan kadın

Altn saçlı oğlan

Müdüranım

Kat görevlisi

Ofisteki sekreter

Kominin gözü

Müdür bey