Emin Çölaşan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi hedef aldı: Truva atı

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye "Truva Atı" diyen Emin Çölaşan, "Seçim kazanma gibi bir iddiası yok, Kılıçdaroğlu'nun oylarını bölüp Tayyip'in hanesine yazdırma niyeti var" dedi.

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Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik ağır eleştiriler devam ediyor.

Linç yiyen İnce'yi hedef alan isimlerden birisi de CHP'li Sözcü yazarı Emin Çölaşan oldu.

"Truva atı Muharrem İnce" başlıklı yazısında İnce'ye tepki gösteren Çölaşan, Seçim kazanma gibi bir iddiası var mı? Elbette yok. Ama Kılıçdaroğlu'nun oylarını bölüp Recep Tayyip'in hanesine yazdırma niyeti var!.. Bunu elinden geldiğince başarmak için çalışacak." diye yazdı.

"CHP'den birkaç milletvekili adaylığı koparabilmek uğruna!"

"Muharrem Bey şu anda iktidarın, Kemal Bey ve ekibinin içine soktuğu gerçek bir Truva atı." ifadelerine yer veren Çölaşan, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Zira yapılan tahminlere göre cumhurbaşkanlığını kazanacak kişi ile kaybeden arasında çok az bir fark olacak… Ve işte böylesine kritik bir ortamda Muharrem İnce gibi birileri ortaya çıkıp bir bölen olmayı içine sindirebiliyor.

Sağ gösterip sol vuruyor. Ne uğruna? Hiçbir iddiası olmadığı ve olmayacağı halde kişisel şov yapma, ya da işi pazarlığa vurup CHP'den birkaç milletvekili adaylığı koparabilmek uğruna! Kolay gelsin bakalım."