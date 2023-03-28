BIST 4.971
DOLAR 19,10
EURO 20,69
ALTIN 1.200,38
HABER /  MEDYA

Emin Çölaşan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi hedef aldı: Truva atı

Emin Çölaşan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi hedef aldı: Truva atı

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye "Truva Atı" diyen Emin Çölaşan, "Seçim kazanma gibi bir iddiası yok, Kılıçdaroğlu'nun oylarını bölüp Tayyip'in hanesine yazdırma niyeti var" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik ağır eleştiriler devam ediyor.

Linç yiyen İnce'yi hedef alan isimlerden birisi de CHP'li Sözcü yazarı Emin Çölaşan oldu. 

"Truva atı Muharrem İnce" başlıklı yazısında İnce'ye tepki gösteren Çölaşan, Seçim kazanma gibi bir iddiası var mı? Elbette yok. Ama Kılıçdaroğlu'nun oylarını bölüp Recep Tayyip'in hanesine yazdırma niyeti var!.. Bunu elinden geldiğince başarmak için çalışacak." diye yazdı.

"CHP'den birkaç milletvekili adaylığı koparabilmek uğruna!"

"Muharrem Bey şu anda iktidarın, Kemal Bey ve ekibinin içine soktuğu gerçek bir Truva atı." ifadelerine yer veren Çölaşan, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Zira yapılan tahminlere göre cumhurbaşkanlığını kazanacak kişi ile kaybeden arasında çok az bir fark olacak… Ve işte böylesine kritik bir ortamda Muharrem İnce gibi birileri ortaya çıkıp bir bölen olmayı içine sindirebiliyor.

Sağ gösterip sol vuruyor. Ne uğruna? Hiçbir iddiası olmadığı ve olmayacağı halde kişisel şov yapma, ya da işi pazarlığa vurup CHP'den birkaç milletvekili adaylığı koparabilmek uğruna! Kolay gelsin bakalım."

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan ile görüşecek! Saat belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan ile görüşecek! Saat belli oldu
Eskişehir'de aracıyla polis noktasına dalarak takla attı: 5'i polis 6 yaralı
Eskişehir'de aracıyla polis noktasına dalarak takla attı: 5'i polis 6 yaralı
Evde bakım maaşlarına seçim öncesi doping! Zam mı geliyor?
Evde bakım maaşlarına seçim öncesi doping! Zam mı geliyor?
İstanbul’da lüks sitede sır ölüm! Banyoda priz kablosuyla...
İstanbul’da lüks sitede sır ölüm! Banyoda priz kablosuyla...
Küçükçekmece’de servis şoförü çocukları süpürge sapıyla böyle dövdü
Küçükçekmece’de servis şoförü çocukları süpürge sapıyla böyle dövdü
Çöp evde 1 yaşında kız bebek bulundu! Konya'da gözaltına alınan anne 'gezmeye çıktım' dedi
Çöp evde 1 yaşında kız bebek bulundu! Konya'da gözaltına alınan anne 'gezmeye çıktım' dedi
Sinan Oğan kimdir aslen nereli Kürt ve HDP sözleri olay oldu
Sinan Oğan kimdir aslen nereli Kürt ve HDP sözleri olay oldu
Kızılcık Şerbeti gerdek sahnesi Show TV'nin başını yaktı Fuat Uğur 'dindarlara ince kıyım operasyon' dedi
Kızılcık Şerbeti gerdek sahnesi Show TV'nin başını yaktı Fuat Uğur 'dindarlara ince kıyım operasyon' dedi
Akaryakıta zam geldi! Güncel akaryakıt fiyatları 28 Mart 2023 benzin, motorin ne kadar oldu?
Akaryakıta zam geldi! Güncel akaryakıt fiyatları 28 Mart 2023 benzin, motorin ne kadar oldu?
Akaryakıta zam geldi! Güncel akaryakıt fiyatları 28 Mart 2023 benzin, motorin ne kadar oldu?
Akaryakıta zam geldi! Güncel akaryakıt fiyatları 28 Mart 2023 benzin, motorin ne kadar oldu?
28 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi
28 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi
Hırvatistan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Hırvatistan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?