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Evde bakım maaşlarına seçim öncesi doping! Zam mı geliyor?

Evde bakım maaşlarına seçim öncesi doping! Zam mı geliyor?

Her ay düzenli olarak evinde yaşlı, engelli ya da ağır hasta bakan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşlarına zam mı geliyor sorusu merak edildi. 2023 yılında 4.337 lira olan evde bakım maaşlarına ara zam geleceği iddiası heyecan yarattı. Kulislerde seçim öncesi evde bakım maaşlarına zam pazarlığı masada.

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Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından her ay düzenli olarak evinde hasta, engelli ya da yatalak yaşlı vatandaşlara bakın kişilere ödenen para. 2023 yılında son olarak 4.337 lira olan evde bakım maaşlarına zam mı gelecek sorusu merak edildi. Kulislerden sızan son bilgiye göre seçim öncesi bir zam da evde bakım maaşlarına gelecek. Henüz bu konuda resmi bir açıklama yok fakat Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yakın zamanda net bir açıklama bekleniyor. Peki nedir bu evde bakım maaşları, nereden alınır, nasıl başvuru yapılır? 

Evde bakım maaşı 2023 yılında ne kadar oldu?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı yeni tutarı 4.337 TL oldu.

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Öte yandan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada evde bakım yardımı geciken illerde ödemelerin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Evde bakım maaşı yattı mı nasıl sorgulanır?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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