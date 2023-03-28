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İstanbul’da lüks sitede sır ölüm! Banyoda priz kablosuyla...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul’da lüks sitede sır ölüm! Banyoda priz kablosuyla...

İSTANBUL Maslak’da lüks bir sitede yaşayan bir çocuk annesi Çin uyruklu 48 yaşındaki kadın, rezidansın banyosunda priz kablosuyla asılı halde ölü bulundu. Kadının ölümü şüpheli bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, bir çocuk annesi 48 yaşındaki Çin uyruklu Türk vatandaşı Oya Van Yan Qi, öğle saatlerinde yaşadığı dairenin banyosunda eşi Can Van tarafından priz kablosuyla asılı halde bulundu. Kadının hareketsiz olması üzerine adam, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Yurtdışından geldiği gün eşini ölü buldu

Polis ekipleri yaptığı incelemede ölümü şüpheli buldu. Polisin ifadesine başvurduğu kadının eşi, olay günü yurtdışından geldiğini ve eve girdiğinde banyoda eşini üçlü priz kablosuyla asılı halde bulduğunu söyledi. Kadının eşi olan Çin uyruklu Türk vatandaşı Can Van ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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