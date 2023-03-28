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Okullar ne zaman kapacak uzatma yapılacak mı? Bakan Mahmut Özer'den açıklama

Okullar ne zaman kapacak uzatma yapılacak mı? Bakan Mahmut Özer'den açıklama

Okullar ne zaman kapanacak milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Beklenen açıklama Bakan Mahmut Özer'den geldi. Eğitim öğretimin normal tarihinde sona ereceği bilgisini veren Bakan Özer, “2022-2023 eğitim-öğretim yılı 16 Haziran itibarıyla sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesi Hatay’da açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran'da sona ereceğini belirterek, "Herhangi bir uzatma yapmayacağız. Bu gecikmelere rağmen eğitim ve öğretimi 16 Haziran tarihinde sona erdireceğiz. Daha sonra açıklayacağımız kayıpların telafisiyle ilgili takviye edici eğitim programlarıyla öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Ara tatil ne zaman?

Okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi nedeniyle 17-24 Nisan arasındaki ikinci ara tatilin olup olmayacağı sorusuna Bakan Özer, Hürriyet'e, "Nisan'da eğitime bir hafta mola veriyoruz" dedi.

Bakan Özer, öğretmenlerin de ara tatilde bir hafta süresince idari izinli sayılacağını açıkladı.

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