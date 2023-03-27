YSK Başkanı adayların imza sayılarını açıkladı

Cumhurbaşkanı adaylarının imza toplama süresi bitti. YSK Başkanı Ahmet Yener, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın 100 bin imzayı tamamlandığını açıkladı.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza toplama süreci tamamlandı. YSK, 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imza sayısı hakkında son durumu paylaştı.

Adaylık için gerekli olan 100 bin imzayı geçen Muharrem İnce ve Sinan Oğan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte Cumhurbaşkanı Adayı oldu.

YSK verilerine göre; toplamda 332 bin 139 seçmen ilçe Seçim kurullarına giderek oy verdi.

YSK'dan alınan bilgiye göre adayların süreç sonunda topladığı güncel imza sayıları şu şekilde:

Muharrem İnce: 114 bin 661

Sinan Oğan: 111 bin 508

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 255 (Cumhur İttifakı'na katılarak adaylıktan çekildi)

Doğu Perinçek: 27 bin 061

Yakup Türkal: 3 bin 137

Erkan Trükten: 2 bin 589

Tevfik Ahmet Özal: 1544

İrfan Uzun: 1263

Halil Murat Ünver: 538

Hilmi Özden: 478

Davut Turan: 122

YSK, yarın geçici aday listesini duyuracak. Gelen itirazlar değerlendirildikten sonra 31 Mart’ta kesin aday listesi duyurulacak. 1 Nisan’da ise adayların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekilişi olacak.

Ysk başkanı yener'den açıklama

YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklaması şöyle:

Süreç içerisinde yoğun çalışma ortamında bulunan personelimize teşekkür ediyorum. Bu sürecin Türk devleti ve demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz. Kurulumuz imza sürecinin sona ermesinden sonra yapmış olduğu toplantılar sonucunda seçimlerde adayların alfabetik sırayla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olduğu tespitine karar vermiş olup, karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir. Yarından itibaren süreç resmi olarak başlamış olacaktır.