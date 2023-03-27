Trabzonspor sezon sonuna kadar Orhan Ak ile devam edecek

Dün başkanlık seçimi gerçekleştirilen Trabzonspor, Orhan Ak'ın sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevini sürdüreceğini açıkladı.

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Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yardımcısı olarak görev yapan ve Avcı’nın ayrılmasından sonra devam eden Orhan Ak’ın takımda kalmasını istedi.

Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada sezon sonuna kadar takımı Orhan Ak'ın çalıştırmasına karar verildi.

Trabzonspor’dan yapılan açıklama şöyle:

“Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, bu sezon sonuna kadar Teknik Direktör Orhan Ak ile çalışılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Teknik Direktörümüz Orhan Ak ve ekibinin başarılı olacağına dair inancımızı değerli camiamız ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.”