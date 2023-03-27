Fransa Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı! Teröriste madalya kabul edilemez...

FRASA Senatosunda PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG ve bunun kadın kolları YPJ mensuplarının 'onur madalayası' ile ödüllendirilmesine Türkiye'den sert tepki...

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Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG ve bunun kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosunda ağırlanmalarının ve “onur madalyasıyla ödüllendirilmelerinin" kabul edilmediği, ve bu olayın kuvvetle kınandığı vurgulandı.

Madalyaların verildiği tören, Fransa Senatosu'nda Nevruz resepsiyonu kapsamında gerçekleşmişti.