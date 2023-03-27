Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez defteri kapandı

Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, İbrahim Üzülmez'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.Abone ol
Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in Eyüpspor'daki görevi son buldu. Eyüpspor, İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.
İstanbul Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın İbrahim Üzülmez'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."