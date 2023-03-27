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Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez defteri kapandı

Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez defteri kapandı

Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, İbrahim Üzülmez'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

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Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in Eyüpspor'daki görevi son buldu. Eyüpspor, İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

İstanbul Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın İbrahim Üzülmez'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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