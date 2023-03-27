Bursa'da DOSAB Kavşağı düğümü de çözülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım yatırımlarına yıllardır konuşulan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı bağlantı yollarını da ekledi. Karayolları işbirliğiyle hayata geçirilen proje alanında devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Aktaş, çalışma tamamlandığında hem DOSAB hem de Demirtaş Mahallesi trafiğinde önemli bir rahatlama yaşanacağını söyledi.

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Asrın felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana deprem yaralarını sanmak için Gaziantep İslahiye ve Nurdağı ile Hatay merkezde yoğun bir mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Bursa’daki yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor.

Bursa’da kesintisiz ve konforlu ulaşımın sağlanması hedefiyle Şehir

Hastanesi bağlantı yolu, Balıklıdere ve Fuat Kuşçuoğlu köprüleri gibi yatırımlara Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı bağlantı yolları da ekledi.

Karayolları tarafından otoyol üzerindeki imalatları daha önce tamamlanan köprünün, bağlantı yollarıyla bir kavşağa dönüşmesini sağlayacak projede, 1 ay önce başlayan çalışmalar hızlandı.

Yaklaşık 11 milyon TL’si kamulaştırma ve 3 milyon TL’si altyapı deplasesi olmak üzere yaklaşık 14 milyon TL’lik harcama bölgedeki iş adamlarının da katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, bağlantı yollarının imalatı yine Karayolları tarafından yapılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy ile birlikte bağlantı yolundaki zemin iyileştirme çalışmalarını inceledi.

Tekstil ve otomotiv sanayi başta olmak üzere 436 işletmenin bulunduğu DOSAB’ın Türkiye'nin en kurumsal sanayi bölgelerinden biri olduğunu belirten Başkan Aktaş, DOSAB’ın hemen yanı başında 6 mahalleden oluşan ve yaklaşık 100 bin nüfusa hitap eden eski Demirtaş beldesinin bulunduğunu bu nedenle de trafikle alakalı bölgede ciddi sorunlar yaşandığını hatırlattı.

Yılların hayali

Trafik sorununa çözüm olarak düşünülen otoyol bağlantısının 8-10 yıldır konuşulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Karayolları işbirliği ve sanayicilerimizin de destekleriyle hayal ettiğimiz bu projenin startını verdik. Çalışmalara yaklaşık 1 ay önce başladık ve nasip olursa 1,5 - 2 ay gibi bir zaman içerisinde toparlamayı hedefliyoruz. Kamulaştırma ve altyapı deplasesini sanayicilerimizin destekleriyle Büyükşehir olarak biz yaptık. Otoyol üzerindeki köprü de zaten daha önce Karayolları tarafından yapılmıştı. Bağlantı yolları da Karayolları tarafından hayata geçirilecek. Böylelikle Organize Sanayi Bölgesini kullanmak zorunda kalan vatandaşlarımız imar yollarını kullanmadan Yalova yoluna da İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya da çevre yolundan rahatlıkla ulaşabilecek. Burası Bursa

bağlantı kavşağına 3 kilometre, Samanlık Kavşağı’na da 6 kilometre mesafede. Büyükşehir ve Karayolları işbirliğinde çalışmalar devam ediyor. Çalışma tamamlandığında özellikle Demirtaş Sanayi Bölgesi ve Demirtaş halkı başta olmak üzere bütün Bursa'mız bu rahatlığı hissedecek. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.