Oruçluyken ağda ya da epilasyon yaptırmak orucu bozar mı Diyanet cevabı

Gündüzünde ayrı, gecesinde ayrı mağfireti olan mübarek Ramazan ayını hakkıyla geçirmek isteyen vatandaşlar orucu bozan durumları merak ediyor. Diyanet'e en çok soruların sorulardan biri Oruçluyken ağda ya da epilasyon yaptırmak orucu bozar mı oldu.

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11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı geldi. Müslüman aleminin dört gözle beklediği bu ayda oruç tutan vatandaşlar orucu bozan halleri merak ediyor. Diyanet'in fetva hattına soruların soruların başında da Oruçluyken ağda ya da epilasyon yaptırmak orucu bozar mı geliyor. Diyanet bu konuda ince bir çizgi olduğunu belirtiyor. Oruçluyken vücuttan kıl ya da tüy aldırmak orucu bozmak fakat kişinin başka bir kişiye özel ve haram olan bölgesini açmak doğru değildir.

Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu?

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir