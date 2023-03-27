BIST 5.021
DOLAR 19,09
EURO 20,57
ALTIN 1.208,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

O köpeğin sahibine 2 yıl sonra büyük şok! 'Hapis' talebiyle dava açıldı

O köpeğin sahibine 2 yıl sonra büyük şok! 'Hapis' talebiyle dava açıldı

İZMİR'in Buca ilçesinde 2 sene önce okul çıkışı evine giderken 5 yaşındaki çocuğa ve yoldan geçen kadına saldıran tasmasız köpeğin sahibi hakkında 6 ay hapis talep edildi. Savcı tarafından hazırlanan iddianamede köpeğin sahibi hakkında ‘hayvanı tehlike oluşturabilecek şekilde serbest bırakma’ suçundan dava açıldığı öğrenildi.

Abone ol

Olay 1 Ekim 2021 tarihinde Buca ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 12.45 sıralarına okul çıkışı evine doğru yürüyen 5 yaşındaki R.Z.'ye tasmasız bir köpek saldırdı. Bu esnada yoldan geçen başka bir kadın köpeğin üzerine atlayarak küçük kızı korudu. Köpek o kadına doğru da hamle yaparak saldırdı.

Olay sonrası köpeğin sahibi olduğu öğrenilen S.T. ise köpeği olay yerinden hızlıca götürdü. Anne D.Z. ise polis merkezine giderek köpeğin sahibi S.T.'den şikayetçi oldu.

"Oyun oynamak için üzerine gitti" dedi...

Köpeğin sahibi S.T.'nin ilk ifadesinde, köpeğin oyun oynamak için çocuğun üzerine gittiğini söylediği, sağlık karnesi ve aşılarının tam olduğunu ve çocuğa zarar vermediğini söylediği öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olay anını görüntüleyen bir apartmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, çocuklu kalabalık grubun yürüdüğü esnada bir köpeğin geldiği, çocuğa doğru saldırdığı, köpeğin saldırdığını gören yoldan geçen diğer vatandaşların koşarak yardıma gitmesi ve çocuğu kurtarmaya çalıştığı, bu esnada köpeğin yardıma koşan kadına da saldırdığı anlar yer aldı.

İddianame kabul edildi, 6 aya kadar hapsi istendi

Yürütülen soruşturmada, şüpheli S.T.'nin köpeğini kontrol altında bulundurmasının zorunlu olduğu, özellikle küçük çocukların eğlenmek, sosyalleşmek ve spor yapmak amacıyla güvenli huzurlu şekilde bulunduğu ortamlarda köpeğin serbest bırakılmasının diğer insanların huzurunu kaçıracağı vurgulandı. Şüpheli S.T.'nin sahibi olduğu köpeğin 5 yaşındaki kızın üzerine saldırmasına sebep olduğu ve çocuğun korku, panik, endişeyle kaçtığı belirtildi. Şüphelinin başkalarının hayatını tehlike oluşturacak şekilde köpeğini serbest bırakarak 'hayvanı tehlike oluşturabilecek şekilde serbest bırakma' suçunu işlediği kaydedilirken savcı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli S.T.'nin 6 aya kadar hapsi istendi. İddianame 27. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, S.T. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu deniyor! Afra Saraçoğlu ile Çağatay Ulusoy aşk mı yaşıyor?
Foto Galeri Bir dizi aşkı daha gerçek oldu deniyor! Afra Saraçoğlu ile Çağatay Ulusoy aşk mı yaşıyor? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cep telefonlarına büyük zam yolda! Tarih verildi
Cep telefonlarına büyük zam yolda! Tarih verildi
Asgari ücrete zam kapısı aralanmadan işçinin yüzüne kapandı Bakan 'beklemeyin' dedi
Asgari ücrete zam kapısı aralanmadan işçinin yüzüne kapandı Bakan 'beklemeyin' dedi
Oruçluyken rüyada boşalmak orucu bozar mı Diyanet kefaret gerektirir mi?
Oruçluyken rüyada boşalmak orucu bozar mı Diyanet kefaret gerektirir mi?
Erdoğan neden rahat? Hacı Yakışıklı bu sorunun cevabını verdi
Erdoğan neden rahat? Hacı Yakışıklı bu sorunun cevabını verdi
Bakan Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında! "Herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz"
Bakan Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında! "Herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz"
Şanlıurfa sele teslim! Vali adına sahte hesap açıp okulları tatil ettiler
Şanlıurfa sele teslim! Vali adına sahte hesap açıp okulları tatil ettiler
Seçim öncesi asgari ücrete zam hayali erken bitti hükümet işçinin üstünü çizdi
Seçim öncesi asgari ücrete zam hayali erken bitti hükümet işçinin üstünü çizdi
NAB'de Cedi Osman Alperen Şengün düellosu! Kazanan taraf
NAB'de Cedi Osman Alperen Şengün düellosu! Kazanan taraf
Türkiye ile Suriye arasında yeni görüşme için tarih verildi! Esad'ın tek şartı var
Türkiye ile Suriye arasında yeni görüşme için tarih verildi! Esad'ın tek şartı var
Irak'tan Türkiye için çok kritik petrol kararı! Barzani'nin petrol ihracatını durdurdu
Irak'tan Türkiye için çok kritik petrol kararı! Barzani'nin petrol ihracatını durdurdu
Son seçim anketi! Muharrem İnce ve Sinan Oğan ayrıntısı bomba İşte partilerin oy oranları
Son seçim anketi! Muharrem İnce ve Sinan Oğan ayrıntısı bomba İşte partilerin oy oranları
Ahmet Özal faturayı kesti: 200 liraya imza verenler var
Ahmet Özal faturayı kesti: 200 liraya imza verenler var