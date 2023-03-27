Ahmet Özal faturayı kesti: 200 liraya imza verenler var

Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, şu ana kadar 1361 imza toplayarak 100 binin gerisinde kaldı. Özal, "Seçim kurullarının önünde bazı adamlar oluşmuş. '200 lira ver imza vereyim'. Çadır tiyatrosuna döndü bu iş." dedi.

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Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimlerin imza toplama süreci devam ederken, son düzlüğe girildi. Şu ana kadar 11 isimden sadece Muharrem İnce ve Sinan Oğan 100 bin imzayı geçerek Cumhurbaşkanı adayı olabildi.

Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Özal, 100 bin imza sayısının çok gerisinde kaldı.

İmza süreci başlamadan önce katıldığı televizyon programında "Oyumuz yüzde 25 civarında" diyerek iddialı bir çıkış yapan Özal, şu ana kadar sadece 1361 imza toplayabildi.

Çadır tiyatrosuna döndü

Haberler.com'a konuşan Ahmet Özal, imza toplama sürecinin oy vermeyle ilgisinin olmadığını söyledi. Parayla imza verildiğini iddia eden Özal, "Bu 2 bin olur, 3 bin olur fark etmez. Bunun oyla ilgisi yok. Şu anda git seçim kurullarına. Örnek veriyorum Malatya'da seçim kurulu 40 kilometre ötede. Kimseyi götüremezsin oraya. İnsanlar seçim kurullarının nerede olduğunu bilmiyor. Araç lazım. Seçim kurullarının önünde bazı adamlar oluşmuş. '200 lira ver imza vereyim'. Çadır tiyatrosuna döndü bu iş. Bunun normali e-devletten yapılması lazımdı. Onu da yapmadılar." ifadelerini kullandı.

İmza pazarı

İmza pazarının oluştuğunu savunan Özal, "İsim vermek istemiyorum. Bazı büyük partiler, bazı adayların imzalarına destek olduklarını artık internette herkes görüyor. Arabaları dolduruyor, kendi ekibi gidiyor, oraya imza veriyor. Biz öyle işlere girmedik. Girmediğimiz için bu da çok normaldir. Bu da eş dost tanıdıklar. Bu işler artık piyasaya dökülmüş. Pazarı oluşmuş. İmza pazarı." diye konuştu.

"Partiler parayla otobüs tutarlar"

Özal, "E-devlet kolay bir iş. Her şeyimizi e-devletten yapıyoruz artık. Neden milleti sürükleyeceksin, 50 kilometre öteye götüreceksin? Mümkün değil götüremezsin. Ancak partiler parayla otobüs, araba tutarlar. Götürürler getirirler. Onlar yapılıyor. Ama biz bu işlere girmedik." dedi.

"40 kilometre öteden adam götüremezsin"

"Hayal kırıklığı var mı?" sorusuna ise Özal, "Yok hayır. Zaten internette bunları gördükten sonra bununla alakası yok. Seçimle, oyla imza vermenin bağlantısı yok. Mesela ben Malatya'da 150 bin oy alıp milletvekili seçildim. Ama Malatya'da 40 kilometre öteden adam götüremezsin." yanıtını verdi.