Köksal Engür kaç yaşında öldü hastalığı neydi gençliğine bakın

Türk sinemasının ve tiyatrosunun önemli isimlerinden olan seslendirme sanatçısı Köksal Engür 76 yaşında öldü. Ölümün ardından Köksal Engür'ün hayatı da merak edildi. Aslen Karslı olan Köksal Engür'ün eşi Jale Engür'dür. Çocuğu olmayan Köksal Engür Robert de Niro, Al Pacino gibi isimleri de seslendirmişti. Peki Köksal Engür'ün gençliği nasıldı?

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Leyla İle Mecnun dizisinde Ak Sakallı Dede olarak akıllara kazınan ve oyunculuğu ile seyirciden tam not alan usta oyuncu, sesledirme sanatçısı Köksal Engür 76 yaşında hayatını kaybetti. Aslen Karslı olan Köksal Engür'ün ölüm nedeni ilk olarak akıllara uyuşturucu mu sorusunu akıllara getirse de kayıtlara Köksal Engür'ün ölüm nedeni böbrek yetmezliği olarak geçti. Ölümü ile birçok sanatçı dostunu da yasa boğan Köksal Engür son olarak leyla ile Mecbun dizisinde Ak Sakallı Dede rolü ile akıllara kazınmıştı. Ses sanatcısı da olan Köksal Engür Redkid'i, SüngerBob'u ve KareŞort gibi birçok çizgi film karakterini de seslendirmişti. Aslen Kars doğumlu olan Köksal Engür bir dönem eşi Jale Engür ile uyuşturucu operasyonunda göz altına alınmış ve açıklaması dikkat çekmişti. Peki kimdir Köksal Engür, çocuğu var mı? Eşi Jale Engür kimdir?

Üzücü haberi Cengiz Bozkurt verdi

Oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu.

Köksal Engür, uyuşturucu kullanmaktan ve satmaktan eşi Jale Engür ile 10 ay hapis cezası almıştı. Köksal Engür, “Uyuşturucu ticareti yapmadım. Uyuşturucu kullanıcısıyım. Esrar ve marihuana kullanırım" dedi.

Köksal Engür kimdir, aslen nereli?

Köksal Engür, 1946'da Kars'ta dünyaya geldi. Sanatçı, henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu "Çocuk Saati" programında kısa radyo tiyatrolarıyla mesleğe başladı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü 1969'da tamamlayan sanatçı, TRT'de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmalarının da temelini attı.

Başarılı sanatçı, Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Küçük Sahne gibi özel tiyatrolar ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi yapımlarında rol aldı.

Tiyatroyla sınırlı kalmayıp, sinema ve dizi filmlerde de oynayan sanatçı, "SüngerBob KareŞort" çizgi dizisinde Squitward'ü seslendirdi.

Afife Tiyatro Ödülleri'nde 1999'da "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu", 2002'de ise "Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" seçilen sanatçı, 2005'te 16. Ankara Film Festivali'nde "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Engür, Hollywood yıldızları Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman ve Robin Williams'ın yanı sıra Susam Sokağı'ndaki "Büdü" karakteriyle Red Kit çizgi filminde "Red Kit"i seslendirdi.