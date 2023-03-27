Enkazdan kurtarılan Elif, çadırdaki yangında hayatını kaybetti!

HATAY'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırlarda angın çıktı. Yangında 3 küçük kardeş yaralandı. Kardeşlerden 4 yaşındaki Elif Mislina Eker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Depremden kurtulan minik Elif, sığındığı çadırda çıkan yangında can verdi. TELE 1’in haberine göre yangın, saat 02.00 sıralarında İskenderun Denizciler Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde depremzedeler için kurulan çadırda çıktı.

Elektrik kontağından yangın çıktı

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında Ertuğ Veli Eker (18), kardeşleri Yeşim Eker (17) ve Elif Mislina Eker (4) yaralandı. Durumu ağır olduğu belirtilen 2 kız kardeş, önce Dörtyol Devlet Hastanesi’ne ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Elif kurtarılamadı, ablasının durumu ağır...

4 yaşındaki Elif Mislina Eker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ablası Yeşim Eker’in ise vücudunun büyük bölümünün yandığı tedavisinin sürdüğü öğrenildi.