Ahmet Hakan'dan olay Muharrem İnce iddiası! Adaylıktan çekilecek! Kılıçdaroğlu ile pazarlık için..

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 100 bin imzayı tamamlayarak cumhurbaşkanı adayı oldu. "İttire kaktıra 100 bin imza toplamakla cumhurbaşkanı olunmaz" diyen Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekileceği konusunda takım elbisesine iddiaya girdi.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Muharrem İnce'yi isim vermeden eleştirip, "Madem acayip iddialısın, madem ortalığın tozunu attıracağını söylüyorsun... O zaman ilk günde yüz bini gümbür gümbür geçeceksin arkadaş. Elini yüreğine koymuş, “Bizim imza bugün kaç oldu acaba?” diye endişelenerek Cumhurbaşkanı mı olunur Allah aşkına?" demişti. Aynı Ahmet Hakan, bugün de Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekileceğini iddia etti. Hem de takım elbisesine iddiaya girdi. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Muharrem İnce ile ilgili iddiaya girdim

Bir muhabbet sırasında şöyle bir tez attım ortaya: “Muharrem İnce, yüz bin imzayı topladı. Ama adaylıktan çekilecek. Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaşacak. Yüz bin imzayı toplaması, Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı anlaşmada elini yüksek tutmak içindi.”

Aman ne olacak yani, alırım...

Dinleyenlerden biri “Var mısın takım elbisesine iddiaya?” dedi. Hiç âdetim olmadığı halde, sırf tezime güvendiğimi göstermek için... “Varım be varım” diye haykırdım. Ama sonra da aldı mı beni kaygı? “Ya kaybedersem?” falan diye kara kara düşünmeye başladım. Sonra da “Aman ne olacak yani... Alırım Kiğılı’dan bir takım elbise” diyerek kendimi rahatlattım.