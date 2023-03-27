YSK son rakamları açıkladı! Doğu Perinçek atağa kalktı: Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı?

Türkiye 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan verilere göre Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaşarak cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazanmıştı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in öğle saatlerinde 21 bin 436 olan imza sayısı son açıklanan rakamlara göre 69 bin 207'ye yükseldi.

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Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuran 11 kişi için imza toplama süreci beşinci günüde devam etti. Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ilk ulaşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce olmuştu. Muharrem İnce'nin ardından Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaşarak cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazanmıştı. Cumhurbaşkanı adayları için imza verme işlemi bugün saat 20.00'da sona eriyor. Adayların belli olacağı son günde atağa kalkan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için verilen imza sayısı 69 bin 207'e yükseldi. Perinçek'in aday olabilmesi için 30.793 imzaya daha ihtiyacı var. İşte son günde açıklanan rakamlar...

Seçmenlerin aday göstereceği Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 22 Mart'ta başladı. 11 adayın 27 Mart saat 20.00'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Adaylık başvuruları kabul edilen isimler

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.

Erbakan adaylıktan çekildi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılarak üçüncü gün adaylıktan çekildi.

YSK son rakamları açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. YSK’dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:

Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşti.

Muharrem İnce 111 bin 301

Sinan Oğan 107 bin 625

Doğu Perinçek 69 bin 207

Yakup Türkal 2 bin 838

Erkan Trükten 2 bin 33

Ahmet Özal Bin 361

İrfan Uzun Bin 73

Halil Murat Ünver 458

Hilmi Özden 422

Davut Turan 118