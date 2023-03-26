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Şahan Gökbakar'dan Muharrem İnce'ye tepki! Kızın mimikleri olay oldu: Bu laflar çok tanıdık!

Şahan Gökbakar'dan Muharrem İnce'ye tepki! Kızın mimikleri olay oldu: Bu laflar çok tanıdık!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli adından söz ettiren komedyen Şahan Gökbakar, son paylaşımıyla Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye tepki gösterdi. İnce'nin 'sözde sanatçılar' dediği anları paylaşan Gökbakar konuşma sırasında İnce'nin arkasında bulunan bir kişinin mimiklerine dikkat çekti.

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Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan sinemacı ve komedyen Şahan Gökbakar'ın hedefindeki son isim Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. Geçtiğimiz haftalarda Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la yaşadığı polemikle adından söz ettiren ünlü komedyen bu kez de İnce'nin 'sözde sanatçılar' ifadelerine tepki gösterdi.

"Mükemmel bir konuşma"

3,7 milyon takipçisi bulunan Gökbakar, sosyal medya hesabından İnce'nin 20 saniyelik bir videosunu paylaşarak, "Woooowww. Mukemmel bir konuşma! Metin yazarınız aynı olabilir mi? Bu laflar çok tanıdık. Beyaz elbiseli hanımefendinin mimikleri konuşmanın özeti...
Not: yarın açıklama gelir, 'konuşmaya ağız bükmedi, parti lahmacunumuzdan yediği için takılan maydonozu çıkartıyordu'" notunu düştü.

Gökbakar'ın paylaşımı şu şekilde;

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